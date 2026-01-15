L’infortunio rimediato contro il Napoli lo terrà lontano dal campo per alcune settimane, ma Hakan Calhanoglu continua a essere considerato un pilastro dell’Inter di Cristian Chivu. La sua centralità nel progetto nerazzurro non è in discussione, nemmeno di fronte alle voci di mercato che tornano a rincorrersi dalla Turchia.

Come riferito da Sky Sport, l’Inter non ha alcuna intenzione di aprire trattative per la cessione del proprio regista e, di conseguenza, non è previsto alcun confronto con il Galatasaray. Nonostante la presenza a Milano dei dirigenti del club turco per altre operazioni di mercato, non è in programma alcun incontro con la società nerazzurra per parlare di Calhanoglu.

Le indiscrezioni circolate sui media turchi non trovano dunque conferme concrete. La posizione dell’Inter è netta: il centrocampista resta un punto di riferimento tecnico e carismatico, anche se momentaneamente fermo ai box.

Non è la prima volta che il Galatasaray prova a sondare il terreno. Già in estate il club di Istanbul aveva spinto con decisione per riportare Calhanoglu in patria, trovando però la chiusura totale dell’Inter. Anche questa volta lo scenario non cambia.