Se non è rivoluzione, poco ci manca. Questa sera, in occasione di Inter-Lecce, Cristian Chivu potrebbe apportare diverse modifiche alla formazione scesa in campo domenica scorsa contro il Napoli. Il cambio obbligatorio è in regia, alla luce dell'infortunio di Hakan Calhanoglu: al suo posto Nicolò Barella dovrebbe essere preferito a Piotr Zielinski; ai suoi lati si rivedono dal 1' Petar Sucic ed Henrikh Mkhitaryan. Completano il centrocampo Carlos Augusto a sinistra (in vantaggio su Federico Dimarco) e forse Andy Diouf, a cui il tecnico nerazzurro potrebbe dare una chance da titolare. In difesa rientra Francesco Acerbi, che guiderà il trio davanti a Sommer con Alessandro Bastoni e uno tra Yann Bisseck e Manuel Akanji (quotazioni in rialzo). In attacco Ange-Yoan Bonny dovrebbe far coppia con Marcus Thuram, favorito su Francesco Pio Esposito. Probabili scelte che diventeranno ufficiali solo dopo la riunione tecnica.

PROBABILE INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.