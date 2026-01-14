Se non è rivoluzione, poco ci manca. Questa sera, in occasione di Inter-Lecce, Cristian Chivu potrebbe apportare diverse modifiche alla formazione scesa in campo domenica scorsa contro il Napoli. Il cambio obbligatorio è in regia, alla luce dell'infortunio di Hakan Calhanoglu: al suo posto Nicolò Barella dovrebbe essere preferito a Piotr Zielinski; ai suoi lati si rivedono dal 1' Petar Sucic ed Henrikh Mkhitaryan. Completano il centrocampo Carlos Augusto a sinistra (in vantaggio su Federico Dimarco) e forse Andy Diouf, a cui il tecnico nerazzurro potrebbe dare una chance da titolare. In difesa rientra Francesco Acerbi, che guiderà il trio davanti a Sommer con Alessandro Bastoni e uno tra Yann Bisseck e Manuel Akanji (quotazioni in rialzo). In attacco Ange-Yoan Bonny dovrebbe far coppia con Marcus Thuram, favorito su Francesco Pio Esposito. Probabili scelte che diventeranno ufficiali solo dopo la riunione tecnica. 

PROBABILE INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.

Sezione: Focus / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 17:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print