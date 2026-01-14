Piotr Zielinski è uno dei protagonisti di Inter-Lecce raggiunti da DAZN sul prato di San Siro dopo l'importantissimo successo dei nerazzurri che permette un allungo in classifica (in attesa di Como-Milan): "È sempre bello essere lì in cima, ma sappiamo che mancano tante partite e tanti punti - sottolinea il polacco -. Bisogna essere concentrati, l'abbiamo visto stasera con il Lecce che è un'ottima squadra. Si soffre con tutti, non ci sono partite facili e dobbiamo sempre dare il massimo".

Chivu chiedeva velocità. Ora dovete correre per arrivare all'obiettivo?

"Nel primo tempo è mancato il velocizzare il gioco, toccavamo troppo la palla e non abbiamo sfruttato i quinti. Nel secondo siamo stati più veloci e siamo stati premiati con un grande gol di Pio".