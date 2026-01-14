Il bilancio della UEFA relativo alla stagione 2024/25 si chiude con ricavi complessivi per 5,0 miliardi di euro e con conti che tornano in rosso con una perdita di 46 milioni, un calo evidente rispetto all’utile di 208 milioni nel 2023/24. È quanto emerge dal bilancio della UEFA al 30 giugno 2025, consultato da Calcio e Finanza. Il fatturato complessivo è di 5,014 miliardi di euro, in forte calo rispetto ai 6,776 miliardi di euro della stagione 2023/24 in cui, tuttavia, erano presenti i dati riferiti alla disputa degli Europei 2024. Registrano una perdita tutte le voci, dai diritti tv ai biglietti all'hospitality.

Sul fronte dei costi, il dato più rilevante riguarda ancora una volta le somme redistribuite al sistema calcistico europeo. Le spese complessive ammontano a 4,602 miliardi di euro; la voce più pesante è quella della redistribuzione, con oltre 3,86 miliardi destinati a club e federazioni, in crescita rispetto ai 3,79 miliardi dell’esercizio precedente, di cui 2,48 miliardi per la Champions League (2,17 miliardi nel 2023/24), 570 milioni per l’Europa League (498 milioni) e 288 milioni per la Conference League (251 milioni).