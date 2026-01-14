Tra futuro e presente. Il futuro riguarda la difesa: l'Inter ha in pugno Branimir Mlacic, difensore centrale dell'Hajduk Spalato. "Le società stanno trattando il trasferimento: l’offerta è di 4 milioni, la richiesta intorno ai 5. Ci si troverà come al solito a metà strada, mediante il moltiplicatore dei bonus. Classe 2007, alto 1.92, Mlacic rimarrà comunque in Croazia fino a giugno, completando la sua stagione da titolare. A Milano potrebbe essere seguito da un connazionale ancora più piccolo, Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria: 17 anni, anche lui difensore, ha già debuttato in Champions League. Piace all’Inter come al Salisburgo", conferma stamane la Gazzetta dello Sport.

Per il presente, invece, servirebbe un innesto sulla fascia destra, in attesa magari di capire la situazione di Davide Frattesi. Come svela la rosea, al diesse Ausilio sono stati offerti dagli intermediari diversi esterni, tra i quali Molina (Atletico) e Meunier (Lilla), che però non sarebbero stati presi in considerazione.