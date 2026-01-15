Valutazioni aderenti a quanto visto in campo quelle del Corriere dello Sport all'indomani del successo nerazzurro sul Lecce arrivato grazie a un gol di Esposito nel finale.

Chivu (all.) 6,5 Mescola le carte nel turno infrasettimanale, trovando più difficoltà del previsto. La risolve con i cambi e consolida la vetta.

Sommer 6 73’ da spettatore fino alla parata non bellissima ma efficace a salvare il risultato.

Akanji 6 Tornato braccetto di destra con il rientro di Acerbi. Sottil svaria tanto, senza creargli grossi grattacapi.

Acerbi 6 Si è rivisto al centro della difesa dopo lo stop per l’infortunio. Lo spilungone Stulic è pane per i suoi denti.

Bastoni 6 Tenuto in campo per tutta la gara sperando che il suo mancino potesse partorire suggerimenti preziosi che però sono meno del solito.

Diouf 5,5 Adattato nuovamente a destra per far riprendere fiato a Luis Henrique. Non può essere lui l’unica alternativa al brasiliano per un altro mese.

Luis Henrique (12’ st) 6 Aiuta nello sviluppo della manovra su quella catena.

Barella 5,5 Grande imprecisione nei suggerimenti e poca lucidità nel rifinire l’azione. Gara al di sotto dei suoi standard.

Frattesi (12’ st) 6 Mezz’ora col piglio giusto.

Zielinski 6 Sulle sue spalle la responsabilità del vuoto lasciato da Calhanoglu. Non si tira di certo indietro: pur non brillando è un riferimento costante per i compagni.

Mkhitaryan 6 Torna titolare dopo l’ottimo spezzone contro il Napoli. Prova a prendere la mira da più parti senza inquadrare lo specchio.

Lautaro (27’ st) 6 Sua la stoccata che porta all’indecisione di Falcone in occasione del gol che sblocca la gara.

Carlos Augusto 6 Mille sgroppate come al solito senza risparmiarsi.

Thuram 5,5 Non sta attraversando un grande momento di forma, finito più volte nella morsa dell’attenta difesa del Lecce.

Sucic (42’ st) sv

Bonny 5,5 Suo il primo squillo della partita a testare i riflessi di Falcone. Anche l’unico, in poco meno di un’ora con poca esuberanza,

P. Esposito (12’ st) 7 L’ariete nerazzurro ha gonfiato i muscoli nel momento del bisogno. Il gol dall’importanza clamorosa vale il pieno d’adrenalina anche per le prossime partite.