Christos Alexiou e Issiaka Kamaté, ammoniti nel corso del match di campionato contro il Novara, hanno collezionato la quarta ammonizione stagionale e pertanto entrano nell'elenco dei diffidati dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Questo è quanto comunicato dal Giudice Sportivo Stefano Palazzi dopo le gare della ventesima giornata di campionato.