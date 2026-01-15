Nonostante Dumfries pare poter rientrare prima del previsto (fine febbraio?), l'innesto di un rinforzo a destra continua a essere tema di dibattito in casa Inter. Andare avanti ancora in queste condizioni per un mese e mezzo sarebbe un enorme rischio considerando il calendario fittissimo.

Serve un profilo pronto, che non abbia bisogno di ambientarsi in una nuova realtà. "E proprio in quest’ottica nelle ultime ore è spuntato il nome di Perisic, che dalle parti nerazzurra ha lasciato ottimi ricordi e che nel Psv Eindhoven gioca indifferentemente a sinistra come a destra - conferma il Corriere dello Sport -. Certo, giusto il 2 febbraio compirà 37 anni, ma come soluzione tampone avrebbe la sua logica. Ebbene, sembra che da viale Liberazione qualche sondaggio sia partito. Senza, però, trovare terreno fertile dentro il club olandese. A differenza del croato che, invece, sarebbe intrigato dalla possibilità di un altro ritorno alla Pinetina. Potrebbe anche essere una questione di tempi, nel senso che il Psv sta inseguendo la qualificazione ai playoff di Champions e, quindi, a fine mese potrebbe diventare più malleabile".

A vuoto il tentativo di inserire Ndoye nell'affare Frattesi con il Nottingham Forest.