Zielinski graziato da un giallo già dopo 2 minuti, ma in realtà Maleh cade da solo: Maresca ha un doppio abbaglio. Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea il primo caso da moviola di Inter-Lecce.
Giallo che arriva al 19' per Thuram, colpevole di simulazione secondo il fischietto campano: "C’è un contattino con Pierotti, rigore inesistente, caduta eccessiva ma giallo forzato - sentenzia la rosea -. Al 24’ rigore dato e revocato con “review” che mostra il tocco del pallone (fortuito o voluto non conta) pre-contatto con Bonny da parte di Veiga".
Ok l'ammonizione per lo stesso Veiga al 18' della ripresa. Tutto regolare sul gol di Esposito.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 08:42 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
Giovedì 15 gen
- 10:20 TS - De Vrij, Frattesi, Asllani: il mercato in uscita può riservare ancora sorprese. Il punto
- 10:06 TS - Perisic-Inter, occhio alla variabile Champions: la situazione per il croato
- 09:52 TS - Mlacic-Inter, scartata l'ipotesi Under 23: ecco perché. Jakirovic ci andrebbe di corsa, ma...
- 09:38 Pagelle TS - Thuram-Bonny male assortiti. Lautaro dà la scossa, Frattesi pimpante
- 09:24 TS - Inter, girone d'andata a 45 punti: nella vittoria col Lecce i meriti di Marotta e Ausilio
- 09:10 Pagelle CdS - Esposito gonfia i muscoli, Thuram fuori forma
- 08:56 CdS - Fascia destra: contatti per Perisic. Lui tornerebbe, il PSV ha un'esigenza
- 08:42 Moviola GdS - Maresca imperfetto: eccessivo il giallo a Thuram, no rigore su Bonny
- 08:28 Pagelle GdS - Esposito il migliore, Lautaro decisivo, male Thuram e Diouf. Chivu 6,5: la vince con i cambi e il nuovo assetto
- 08:14 GdS - Faticosa ma meritata: Chivu svolta col tridente. C'è un dato significativo
- 08:00 Contro il Lecce è un Chivu in versione Woody Allen: basta rubacchiare un tantino di gioia... Basta che funzioni
- 00:00 Prendiamo questi 3 punti e stringiamo i denti
Mercoledì 14 gen
- 23:55 Inter-Lecce, la moviola - Contatto Bonny-Veiga, c'è anche il tocco sul pallone. Giallo eccessivo per Thuram
- 23:53 Lecce, Di Francesco a Sky: "C'è rammarico, abbiamo concesso poco all'Inter"
- 23:52 videoInter-Lecce 1-0, Tramontana: "Brutta partita e sofferenza immane, ma contava solo vincere. E sul mercato..."
- 23:51 Chivu in conferenza: "Domenica volevamo chiudere le voci sugli scontri diretti. Frattesi? E' entrato molto bene"
- 23:44 Chivu a ITV: "I miei meriti non valgono nulla, i protagonisti sono questi ragazzi. Sono meravigliosi e per loro do tutto"
- 23:31 Chivu a DAZN: "Io ed Esposito siamo cresciuti insieme. Il riposo di ieri? Magari abbiamo vinto per quello"
- 23:29 Lecce, Di Francesco in conferenza: "Preso un gol evitabile, potevamo portare a casa un risultato importante"
- 23:23 Esposito a Sky: "Contento per il primo gol a San Siro. Chivu reputa tutti importanti e lo dimostra"
- 23:13 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Grande prestazione. Nel secondo tempo è uscita fuori la forza dell'Inter"
- 23:12 Carlos Augusto in conferenza: "Non esistono gare facili in campionato. Nel primo tempo non siamo stati 'svegli'"
- 23:09 Lecce, Sottil in conferenza: "Inter fortissima, ma c'è amarezza. Il gol mancato? Ho visto Sommer fuori dai pali..."
- 23:06 Esposito Player of the Match: "Il primo posto ci carica. Con Chivu legame di poche parole e tanto affetto"
- 23:06 Carlos Augusto a ITV: "In questo momento c'è bisogno di tutti, volevamo vincere. Ora testa alla prossima"
- 23:04 Zielinski a DAZN: "Bello essere in cima. Si soffre con tutti, non ci sono partite facili e bisogna dare il massimo"
- 23:02 Carlos Augusto a DAZN: "Primo tempo complicato per colpa nostra. Siamo uniti per la causa"
- 22:51 Inter-Lecce, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:49 Pio... il largo: Esposito piazza un gol che è un macigno, Lecce KO con grande fatica e Inter campione d'inverno
- 22:47 Inter-Lecce, le pagelle - Carlos non perde colpi, Zielinski con coraggio. Barella senza il quid
- 22:42 Inter-Lecce, Fischio Finale - Chivu avanti al motto di 'le partite valgono tutte 3 punti': Pio Esposito toglie l'asterisco e mette '46'
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-LECCE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:06 Anche per Inter-Lecce c'è la risposta dei tifosi: quasi 70 mila spettatori al Meazza
- 21:52 Lecce, Sottil al 45': "L'Inter è una grande squadra, dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento del primo tempo"
- 20:52 Lautaro premiato prima di Inter-Lecce come 'EA SPORTS FC Player Of The Month'
- 20:30 Napoli, ora la pareggite preoccupa: regge il muro Parma, al Maradona è solo 0-0. L'Inter ringrazia?
- 20:25 Marotta: "Dumfries recupera velocemente, spero torni presto. L'Inter fatica con le big? Questione statistica"
- 20:22 Lecce, Di Francesco a DAZN: "L'Inter ha tanti campioni, può fare turnover. Gandelman simile a Frattesi"
- 20:10 Lecce, Coulibaly a DAZN: "Pronti per affrontare l'Inter, per vincere qui ci vuole molta concentrazione"
- 20:10 Bonny a DAZN: "Il primo posto è uno stimolo. Siamo l'Inter e dobbiamo essere primi in tutto"
- 19:51 UEFA, il bilancio torna in rosso: nel 2024-2025 registrate perdite complessive per 46 milioni
- 19:48 Bonny a ITV: "Il Lecce si gioca la vita ogni partita, stasera chi avrà più fame vincerà"
- 19:36 La Serie A ancora contro la pirateria, scoppia lo scontro con Cloudflare. De Siervo: "Nessuno è sopra la legge"
- 19:22 Romano e Moretto in coro: "Mlacic, il sì atteso per il weekend. Contatti per Perisic ma il PSV ha fatto muro"
- 19:08 Sky - Ultimissime sulla formazione anti-Lecce: Akanji preferito a Bisseck, confermato Diouf a destra
- 18:53 Hajduk Spalato, Mlacic out nel test col Posusje. Il tecnico Garcia: "Richiesta del club per le trattative"
- 18:51 De Canio: "Sostituto di Calhanoglu? Barella è un adattamento, Ancelotti su Zielinski regista ci ha visto lungo"
- 18:39 Fabbian uomo mercato in casa Bologna, Italiano lo elogia: "Mi piacciono i calciatori come lui"
- 18:25 Bianchessi: "Bravissima l'Inter con Pio Esposito. L'anno prossimo sarà il centravanti della Nazionale"
- 18:10 Lecce, consulto ortopedico per Camarda: diagnosticata una contusione alla spalla destra
- 17:55 Conte: "Con l'Inter buona prestazione. I due turni di squalifica? Tanti tecnici protagonisti, qualcosa non funziona"
- 17:41 Rappresentativa Serie D all’esame Inter U18: il 21 gennaio il test a Interello
- 17:40 Sky - Inter-Lecce, ballottaggio Bisseck-Akanji in difesa: quotazioni dello svizzero in rialzo
- 17:27 Serie A, Lautaro MVP di dicembre: stasera prima di Inter-Lecce la consegna del premio. De Siervo: "Trascinatore"
- 17:12 Hernanes: "Rrahmani-Mkhitaryan non è mai rigore, bisogna cambiare il regolamento"
- 16:57 Domani Como-Milan, Fabregas ribadisce il concetto espresso dopo il ko con l'Inter: "Avanti con le mie idee"
- 16:43 UFFICIALE - Fiorentina, Fabio Paratici nuovo ds a partire dal 4 febbraio
- 16:28 UFFICIALE - Humanes lascia l'Inter: "Avrà un posto speciale nel mio cuore, orgoglioso di aver difeso questi colori"
- 16:14 La UEFA ufficializza i premi finali per le Coppe Europee 2024-2025: l'Inter in pole position, incassati oltre 130 milioni
- 15:45 Mandorlini: "Doveri migliore in campo in Inter-Napoli. Chivu, lavoro ottimo. Akanji difensore di livello mondiale"
- 15:30 Robustellini: "Questa squadra lavora molto. Le parole d'ordine sono rispetto e resilienza"
- 15:16 Primavera 1, date e orari della 23esima e della 24esima giornata: l'Inter sfiderà la Cremonese di venerdì
- 15:02 Dopo l'Inter è il Napoli a spingere per Vlancic: si cerca l'intesa per giugno
- 14:48 Paganin: "Inter-Napoli, pari giusto. Non c'è un problema Lautaro. Lo Scudetto non si vince solo con gli scontri diretti"
- 14:33 Coppa Italia, ufficiali anche date e ore dei quarti di finale. L'Inter ospiterà il Torino, si giocherà a Monza
- 14:18 Valentin Carboni: "Convinto di andare al Racing dopo la chiamata di Milito. Ecco cosa mi ha detto Lautaro"
- 14:03 Romano: "Inter, accordo con l'Hajduk per Mlacic: le cifre. Visite mediche nei prossimi giorni"
- 13:49 Inter, ora il Genoa pensa ad Asllani. Di Marzio: "È una possibilità per il centrocampo"
- 13:35 Lega Serie A, ufficializzati data e ora della 23esima e della 24esima giornata. Per l'Inter doppia trasferta alle 18
- 13:21 Valentino Rossi: "Stasera Inter-Lecce? I nerazzurri stanno giocando bene, tifiamoli"