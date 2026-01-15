Zielinski graziato da un giallo già dopo 2 minuti, ma in realtà Maleh cade da solo: Maresca ha un doppio abbaglio. Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea il primo caso da moviola di Inter-Lecce.

Giallo che arriva al 19' per Thuram, colpevole di simulazione secondo il fischietto campano: "C’è un contattino con Pierotti, rigore inesistente, caduta eccessiva ma giallo forzato - sentenzia la rosea -. Al 24’ rigore dato e revocato con “review” che mostra il tocco del pallone (fortuito o voluto non conta) pre-contatto con Bonny da parte di Veiga".

Ok l'ammonizione per lo stesso Veiga al 18' della ripresa. Tutto regolare sul gol di Esposito.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 08:42 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print