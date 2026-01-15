Ieri sera, nella pancia di San Siro, Cristian Chivu ha rilasciato una battuta flash anche a Rai Radio 1 dopo la vittoria faticosa ma pesantissima dell'Inter a spese del Lecce: "Ci abbiamo messo il cuore. Nonostante la mancanza di energie e lucidità, abbiamo fatto di tutto per portare a casa tre punti fondamentali", le parole del tecnico nerazzurro. 

Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 11:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print