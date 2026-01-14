A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di campionato contro l'Inter, Eusebio Di Francesco parla ai microfoni di DAZN per inquadrare la partita di San Siro: "Dobbiamo partire dalla prestazione contro il Parma dei primi 60', poi siamo rimasti in 10 e la partita è cambiata. La partita di oggi cè difficile, ma ci giocheremo le nostre chance fino alla fine", esordisce il tecnico dei salentini.

Oggi mancano tanti elementi, che Inter ti aspetti?

"Anche loro hanno cambiato tanto ma hanno tanti campioni e possono fare turnover. Cercheranno di fare la partita come sempre e di essere dominanti e aggressivi, noi dobbiamo spezzare il loro ritmo. Anche a Torino (contro la Juventus, ndr) volevamo qualcosa ma volevamo stare più alti, poi dipende tanto dagli avversari e dai momenti della gara".

Cosa vi può dare Gandelman?

"E' entrato in un momento non facile, è un centrocampista offensivo e bravo negli inserimenti. Un po' un Frattesi con caratteristiche differenti, anche se non li voglio paragonare. Questa è la sua qualità migliore, poi deve migliorare nei posizionamenti difensivi dal punto di vista tattico".

Il mercato è chiuso?

"Conoscendo il direttore c'è sempre il colpo dietro l'angolo. La rosa è competitiva, migliorarla sarebbe un bene per tutti. Mi affido al suo intuito e sono sicuro che non venderà nessuno".