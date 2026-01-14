Il Panini Player of the Match di Inter-Lecce è chiaramente l’eroe della serata, il match-winner Pio Esposito che con la sua zampata vincente ha regalato all’Inter soffertissima vittoria e titolo d’inverno. Dal prato di San Siro, Esposito commenta la gara di questa sera ai microfoni di DAZN:

Gol a San Siro con la Nazionale, in Coppa Italia, poi è arrivato quello in campionato che aspettavi di più.

“Sì, sinceramente l’ho aspettato tanto. Il duro lavoro paga sempre”.

Manca quello in Champions.

“Sì, ma stasera mi accontento. Poi ci penseremo”.

Primo tempo molto bloccato, dopo il gol si è sbloccato anche Chivu. Lo avevi sentito?

“Sì sì, dopo la mischia l’ho visto. Anche in Primavera era venuto ad esultare con me. Il nostro legame è fatto di poche parole e tanto affetto, è uno di quelli che non ti dicono tanto ma sai che ci sono. Siamo cresciuti insieme come mister e giocatore, è molto importante per me come persona”.

Il primo posto spaventa o carica?

"Sicuramente la seconda, lo vogliamo tutti e non può spaventarti il tuo obiettivo. Ora le partite sono tutte difficili, il campionato è lunghissimo ma vogliamo starci".