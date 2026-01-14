"Cosa ho detto alla squadra dopo la gara con l'Inter? Di voltare subito pagina per pensare al Parma, visto che c'era poco tempo di recupero. E' stata una buona prestazione a Milano contro l'Inter, ma vediamo che il calendario incalza e bisogna subito voltare pagina". Così Antonio Conte, parlando a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Parma.

Quanto è dispiaciuto del fatto che non sarà in panchina per i due turni di squalifica?

"Non voglio tornare su episodi che comunque stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona. Non torniamo indietro e pensiamo alla partita".

Grande prestazione a Milano di Hojlund.

"Sicuramente Rasmus è un giocatore che è migliorato tantissimo da quando è arrivato. E' un calciatore di 22 anni e in lui intravedevamo grande potenzialità. Sono ragazzi che, nella loro crescita, hanno bisogno di trovare delle persone che fanno capire loro le cose che devono fare, come devono giocare per la squadra e i movimenti. Il nostro compito è migliorare ogni giocatore".