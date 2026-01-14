Non sono bastati 95 minuti di assalto furioso, con tanto di gol annullato a Scott McTominay per un fuorigioco di Pasquale Mazzocchi: il Napoli non sfonda il muro gagliardo eretto dal Parma di Carlos Cuesta, con un debuttante in porta come Filippo Rinaldi che viene schierato a sorpresa e torna a casa con una medaglia al valore, blindando lo 0-0 col quale i ducali strappano un punto d'oro al Maradona e costringendo la squadra di Antonio Conte a inanellare il terzo pareggio consecutivo, questo decisamente più doloroso di quello di San Siro di domenica perché adesso l'Inter ha l'occasione di mettere sei punti di margine in classifica.