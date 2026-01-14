Mauro Bianchessi, uno dei principali talent scout italiani, parla, e molto, di giovani prospetti ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Da Gigio Donnarumma, il più forte mai visto, fino a Francesco Camarda portato da lui al Milan, passando anche per un pensiero su Francesco Pio Esposito: "Rispetto a Camarda il percorso è diverso. Nel suo caso è stata bravissima l’Inter nel disegnargli il giusto piano per crescere. Mandarlo un anno in B è stata una scelta vincente, credo che già il prossimo anno possa diventare il centravanti titolare della Nazionale”.

Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
