Continua il pressing dei media turchi per quel che riguarda Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da TRT Spor, infatti, gli emissari del Galatasaray contatteranno Hakan Calhanoglu molto presto.

Ad inizio stagione, secondo quanto riportato, l'aspettativa dell'Inter era quella di incassare 15 milioni di euro, ma nella finestra di mercato di metà stagione tale aspettativa cambierà. Sempre secondo TRT Spor il regista sarebbe anche disponibile a trasferirsi in questa finestra qualora ci fosse un accordo tra i club.