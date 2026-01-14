Branimir Mlacic è rimasto fuori dalla partita che l'Hajduk Spalato ha giocato quest'oggi contro la formazione di seconda divisione bosniaca del Posusje, amichevole terminata 4-0 in un Pojlud senza spettatori presenti. A fine gara, il tecnico della formazione della Dalmazia Gonzalo Garcia ha spiegato che la sua assenza è stata richiesta in qualche modo dalla dirigenza viste le manovre che il club sta conducendo per il passaggio all'Inter: "Il club mi ha detto che Mlacic è al centro di trattative e quindi mi ha detto di non farlo giocare oggi. È un giocatore giovane ed è bello che stia progredendo. Volevo che giocasse oggi perché è importante, ma vorrei che giocasse contro l'Istra in campionato. Vedremo, ci sarà ancora qualche allenamento".