Parla parecchio di Inter il tandem di esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto nell'ultima loro produzione su Youtube. Partendo da un affare ormai accertato, quello che porta a Branimir Mlacic dell'Hajduk Spalato col quale i nerazzurri hanno un accordo totale e si aspettano la fumata bianca definitiva entro il fine settimana per poi portarlo a Milano a inizio settimana prossima per le visite.

In merito alle voci su Ivan Perisic di queste ultime ore, viene chiarito che ci sono state effettivamente delle chiamate dell'Inter per capire la situazione del giocatore croato, ancora sulla cresta dell'onda al PSV Eindhoven malgrado l'età avanzata. Chiamate davanti alle quali il club neerlandese ha fatto muro, facendo capire di volersi tenere stretto Perisic. Semplice retroscena, con l'Inter che lavora a fari spenti in questa seconda fase di mercato invernale.