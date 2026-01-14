Pio Esposito, autore del gol vittoria contro il Lecce, a Sky commenta il suo primo gol a San Siro: "Va sul podio insieme al primo in Nazionale e il primo con l'Inter. Sicuramente il più pesante perché porta i 3 punti e sono contento per questo. C'era tanta attesa per questo gol, finalmente è arrivato, tanta adrenalina nell'esultanza, incredibile segnare in questo stadio sotto questa curva, lo sognavo fin da piccolo quando indossavo già questa maglia. A prescindere dal Napoli dovevamo giocare per i 3 punti, che sia inciampato viene dopo ma noi dovevamo pensare a fare il nostro".

Entri e sei spesso decisivo, chiedi più spazio? O il bene è solo l'Inter?

"L'importante è l'Inter, so benissimo con che campioni gioco, so che fino a sei mesi fa ero in serie B. il mio minutaggio penso sia molto anzi più di quello che mi aspettavo. Posso solo essere contento, se poi riesco anche a dare una mano ai miei compagni è il massimo".

Chivu vi ha convinto che nella lotta scudetto conta anche chi subentra dalla panchina?

"Più che con le parole lo ha dimostrato con i fatti, siamo tutti importanti, ogni partita tutti possono entrare e dimostrare, abbiamo tutti un bel minutaggio".