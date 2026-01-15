Maresca voto 5: il Corriere dello Sport boccia la direzione del fischietto campano in Inter-Lecce. "Se doveva essere l’occasione di rilanciare Maresca su un palcoscenico medio/alto, l’occasione l’arbitro di Napoli l’ha fallita: la simulazione a Thuram la approverà solo Rocchi (per carità, è il capo, al momento fa e disfa a piacimento), il rigore è proprio un errore di lettura, evidentemente ha perso lo smalto. forse sarebbe più produttivo farlo studiare da VAR (certo, con questi VAR...)", sottolinea il quotidiano romano.

Nel dettaglio: "Anche live era chiaro che il contatto (leggero) fra Danilo Veiga e Bonny non fosse calcio di rigore: leggero, senza forza, non c’è aggancio - si legge -. Di solito, chi ammonisce per simulazione anche in presenza di un contatto lo fa per dare forza ad una decisione che non ne ha: c’è un contatto leggerissimo fra Pierotti e Thuram che va giù, il giallo è un errore. Non tutte le cadute sono simulazione".