Promesso sposo dell'Inter, con cui dovrebbe convolare a nozze sportive dal 1° luglio, Piotr Zielinski al Napoli è sempre più un separato in casa. Dopo le indiscrezioni giornalistiche (leggi qui la nostra esclusiva), in questi minuti è arrivata la mossa ufficiale del club partenopeo che ha deciso di escluderlo dalla lista UEFA per il doppio confronto con il Barcellona valido per gli ottavi di Champions League. Un altro segnale forte che il rinnovo di contratto con gli azzurri non si farà: l'ex Empoli, con buona probabilità, sarà un calciatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione.

