L'Inter si giocherà contro Arsenal e Borussia Dortmund l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. La squadra nerazzurra è ancora nella top8, potrebbero bastare 4 punti nelle ultime due partite. Le ultime dall'infermeria nerazzurra con un focus particolare su Dumfries.

Il video
Sezione: Focus / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print