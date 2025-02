Arriva una pillola dell'intervista rilasciata da Marco Materazzi a Radio TV Serie A, che andrà in onda integralmente domani dalle ore 9. Nel corso del format 'Storie di Serie A', Matrix ha parlato, tra i vari argomenti trattati, del cerchio che i senatori dell'Inter hanno chiuso grazie al Triplete conquistato nella stagione 2009-10: "Tutti noi non sapevamo se da quel 5 maggio (2002, ndr) avremmo avuto l'opportunità di alzare un trofeo - ammette l'ex difensore nerazzurro -. Dico sempre che la Champions è stata la ciliegina sulla torta perché in quell'Inter di Madrid c'erano Toldo, Materazzi, Cordoba Zanetti, giocatori che in quel 5 maggio soffrirono tantissimo. Poi, alla fine, il karma ci ha restituito tutto con gli interessi".

