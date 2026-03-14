Il weekend nerazzurro si apre con l'impegno dell'Inter Primavera di Benny Carbone sul campo del Torino, nella gara valida per la 30a giornata del campionato Primavera. L'Inter è attualmente al sesto posto in classifica, condiviso con il Monza, ultima posizione che garantisce l'accesso ai playoff. Fondamentale quindi conquistare i tre punti sul campo dei granata per restare a contatto con il trenino delle prime. Il Toro, invece, ha bisogno di fare risultato per allungare sulla zona calda, essendo sedicesimo. Carbone tiene a riposo, almeno all'inizio, Cerpelletti e Mancuso. Ancora spazio a Venturini, capitano oggi, in mezzo al campo. In attacco invece c'è Kukulis dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 11.

TORINO (4-3-3): Santer; Kugyela, Pellini, Carrascosa, Zaia; Liema Olinga, Acquah, Ballanti; Bonacina, Gabellini, Sandrucci.

A disposizione: Cereser, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Perez, Kelechi, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento.

Allenatore: Francesco Baldini

INTER (4-3-3): Taho; Marello, Jakirovic, Bovio, Ballo; Venturini, La Torre, Zarate; Mosconi, Kukulis, El Mahboubi

A disposizione: Farronato, Della Mora, Cerpelletti, Nenna, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Williamson, Carrara, Peletti, Grisoni

Allenatore: Benito Carbone

Arbitro: Simone Gauzolino (sez. di Torino)

Assistenti: Ambrosino-Cufari