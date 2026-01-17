JUVENTUS-INTER 0-0

20' - La Juventus riparte e arriva al cross con Finocchiaro. Nessun problema per Farronato, sicuro in presa alta.

18' - Dopo le diverse occasioni in avvio adesso i ritmi sono un po' più bassi, pochi spazi per le due squadre.

8' - Risposta Juventus, Vallana pericolosissimo. Schema su corner della squadra di Padoin che libera Vallana sul secondo palo. Il centrocampista bianconero cerca il palo più lontano, Farronato in tuffo smanaccia: grande intervento del portiere nerazzurro.

5' - Ancora Mancuso! L'Inter ha un po' di campo e si distende, Iddrissou allarga in spaccata per Mancuso che questa volta sceglie di andare a sinistra. Da posizione defilata Mancuso cerca un mancino potente sul primo palo, Huli respinge in corner.

4' - Primo tiro della gara, ha la firma di Mancuso. Oggi schierato nel tridente da Carbone, il giocatore nerazzurro rientra sul destro, resiste all'attacco di Rizzo e calcia in porta da fuori. Tiro potente ma non particolarmente angolato: Huli vede partire la sfera e respinge senza troppi problemi.

1' - Partenza a marce altissime. Mosconi sfonda sulla destra, ben servito da Venturini. Palla rasoterra per Iddrissou che però viene anticipato dalla difesa bianconera, in affanno ma efficace.

13.02 - Fischia Zago: è iniziato il girone di ritorno di Inter e Juventus.

12.58 - Squadre in campo a Vinovo. Entrambe le squadre indossano la prima maglia, Inter in nerazzurro, Juve in bianconero.

Il cammino dell'Inter Primavera di Benny Carbone prosegue in trasferta a Vinovo, sul campo della Juventus. Per i nerazzurri è un'ottima occasione per vendicare l'1-3 subito all'andata, oltreché per continuare a restare a contatto con le prime della classe. I nerazzurri sono a -2 dalla Fiorentina capolista, che però ha già giocato ieri: occasione quindi per il sorpasso e per tornare davanti dopo il passo falso di Lecce di due settimane fa. La Juve invece ha qualche punto in meno, 25, e ha bisogno di vincere per provare a rientrare in corsa per i playoff. Le due squadre, inoltre, si sfideranno anche in Coppa Italia a inizio febbraio. Calcio d'inizio alle 13, ecco le formazioni ufficiali della gara.

JUVENTUS (3-5-2): Huli; Verde, Rizzo, Van Aarle; Leone, Vallana, Tiozzo, Keutgen, Contarini; Pugno, Finocchiaro

A disposizione: Nava, Montero, Milia, Lopez, Durmisi, Sylla, Merola, Grelaud, Elimoghale, Borasio, Repciuc

Allenatore: Simone Padoin

INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora, Nenna, Mackiewicz, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Iddrissou, Mancuso

A disposizione: Pentima, Breda, Peletti, Conti, La Torre, Putsen, Pinotti, Sorino, Virtuani, El Mahboubi, Kukulis

Allenatore: Benito Carbone

Arbitro: Francesco Zago (sez. di Conegliano)

Assistenti: M.Gentile (sez. di Isernia), G.Tempestilli (sez. di Roma 2)