Tra l'Inter e l'Hajduk Spalato è tutto fatto, base di circa 5 milioni più bonus e una percentuale di una eventuale futura rivendita. Il club croato ha raggiunto così l'obiettivo finanziario preventivato per la cessione di Branimir Mlacic, 18enne difensore centrale assai considerato a livello internazionale. Tutto a posto dunque? In Viale della Liberazione sono convinti di sì, al punto da attendere il ragazzo a Milano a inizio della prossima settimana per le abituali visite mediche per poi rimandarlo a Spalato dove finirà la stagione con la sua squadra. Anche l'Hajduk sta già assaporando un'entrata significativa per un prodotto del proprio vivaio.
Cosa manca allora? Mlacic non ha ancora sciolto del tutto le riserve, il sì all'Inter è timido e non deciso come si conviene in questi casi, soprattutto quando i due club hanno ormai definito ogni dettaglio. Il classe 2007 croato sta ancora riflettendo sulla mossa giusta da fare per la propria carriera, anche perché teme che dal 1° luglio farà parte dell'U23 nerazzurra, soluzione che gli calza stretta considerando il suo impegno finora con la prima squadra dell'Hajduk. Al contempo, il giovane difensore non si sente ancora pronto eventualmente per far parte della prima squadra dell'Inter, club di un livello troppo alto per quello che ritiene sia il suo attuale. Pertanto, nella sua testa l'ideale sarebbe uno step intermedio, una squadra non troppo ambiziosa dove crescere serenamente senza troppe pressioni addosso, una via di mezzo tra l'Inter e la sua squadra di Serie C, in altre parole. In questo momento Mlacic non ha ancora preso una decisione assieme alla propria famiglia, parte attiva nell'esito di questa vicenda.
Tra l'altro, il fatto che il padre, che ne cura gli interessi, venga continuamente consigliato da vari agenti interessati a gestire il figlio, non aiuta a fare una scelta serena. Ad oggi il finale più probabile rimane il suo trasferimento all'Inter per iniziare il proprio percorso calcistico in Italia, ma darlo per scontato al 100% sarebbe una forzatura.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 04:18 È morto Rocco Commisso. Il comunicato della Fiorentina: "Il nostro amato presidente ci ha lasciato"
- 00:05 Mlacic-Inter ora in bilico. L'ok del giocatore tarda ad arrivare e spunta la sorpresa Ramadani nuovo agente
- 00:00 Palla a Milano?
- 23:57 Bluenergy Stadium, menù 'stellato' per Udinese-Inter: pranzo firmato dallo chef Roberto Cerea
- 23:44 Raiola: "Donnarumma al City ha trovato serenità. Ma se ci sarà la possibilità di tornare in Italia la coglieremo"
- 23:30 RAI Sport - Frattesi-Ndoye, la proposta di scambio parte dall'Inter. Ma il club inglese ha fatto muro
- 23:16 Di Bello, seconda stagionale con l'Inter dopo il 4-0 al Como. Con lui bilancio quasi perfetto per i nerazzurri
- 23:01 Carboni si presenta bene al Racing: titolare con gol nella vittoria in amichevole con l'Ameliano
- 22:47 Succede tutto nel finale: Krstovic illude l'Atalanta, Durosinmi trova il primo acuto in A. Finisce 1-1 a Pisa
- 22:33 Wullaert: "Sarà importante vincere con la Juve. Ci siamo preparate bene e siamo pronte"
- 22:19 Virtus Verona, Fresco: "Inter U23 squadra brillante. Ma come esperienza può avere qualcosa in meno di noi"
- 22:04 Lautaro, doppietta nell'ultima vittoria Inter a Udine. Per i bookies replica a portata di mano
- 21:51 L'Udinese ispira i passaggi vincenti a Dimarco: è la squadra contro cui ha collezionato più assist in Serie A
- 21:37 De Marco: "Il rigore su Mkhitaryan in Inter-Napoli? Episodio codificato, è successo anche in Inter-Milan"
- 21:23 Vucko, ex allenatore di Mlacic: "È un bambino solo per l'età. Assorbe e impara velocemente"
- 21:09 Chauvin: "Robinio Vaz mi ricorda Bonny. Se avrà la stessa mentalità alla Roma farà benissimo"
- 20:55 Risultatismo e amarezza da scontri diretti: le verità sui recuperi del campionato (tatticamente) più difficile al mondo
- 20:40 Inter-Lecce, Pio Esposito non fa prigionieri. Ancora bene Zielinski
- 20:25 Udinese-Inter, i bookies credono nella rivincita nerazzurra: alta quota per il bis friulano
- 20:11 Serie A su DAZN, pubblico in aumento del 18% nel girone d'andata. Solo la Juve ha più spettatori dell'Inter
- 19:57 UFFICIALE - L'Olympique Lione riscatta Martin Satriano. E lo gira subito in prestito al Getafe
- 19:42 Bari, De Pieri e Stabile alla sfida da ex con la Juve Stabia. Vivarini: "Sono giovani di alto livello"
- 19:28 SM - Dalla porta in giù, le idee dell'Inter: Nico Paz sogno ancora possibile, piace Comuzzo
- 19:13 Romano: "Perisic tornerebbe all'Inter, tutto passa dal PSV Eindhoven. Gli agenti a giorni in Italia"
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di UDINESE-INTER, trasferta CRUCIALE per CHIVU: le ULTIME e la PROBABILE FORMAZIONE
- 18:53 Domani nuova amichevole per l'Hajduk Spalato. E questa volta Mlacic potrebbe scendere in campo
- 18:39 fcinStamattina in sede gli agenti di André Arntzen e Jonas Strand: i dettagli dell'incontro
- 18:24 GdS - Il futuro di Calhanoglu è un rebus, in primavera incontro per il rinnovo di contratto: la situazione
- 18:10 fcinTutto fatto tra Inter e Hajduk, ma Mlacic non ha ancora detto sì. Ecco su cosa sta riflettendo il croato
- 17:55 Sky - Udinese-Inter, Barella play e ballottaggio Sucic-Frattesi. Esposito scalpita: la probabile formazione
- 17:40 Frattesi ritrova l'Udinese: è la sua vittima preferita in Serie A. I numeri
- 17:26 Inter Academy Health: rinnovata fino al 2028 la collaborazione con Hitomio
- 17:12 Lautaro a caccia di un gol per agganciare il primato in trasferta di Kane e Mbappé. Con l'Udinese già 5 reti
- 16:58 Martorelli: "Il Milan è a soli tre punti dall'Inter, senza Coppe ha enormi probabilità di lottare per lo scudetto"
- 16:44 Inter a quota 55 vittorie in Serie A contro l'Udinese. Nerazzurri sempre in rete negli ultimi undici incontri
- 16:30 Settore giovanile, menù ricco nel week-end: il piatto forte è Juve-Inter Primavera
- 16:15 Nuova avventura per Sabri Lamouchi: l'ex nerazzurro trova un nuovo lavoro da ct
- 16:01 Il rimpianto di Thereau: "Mi cercò l'Inter. Se avessi firmato con i nerazzurri, la mia carriera sarebbe potuta cambiare"
- 15:47 Sabato il Bluenergy Stadium festeggia i 10 anni e ospita l'Inter: si viaggia verso il primo sold out stagionale
- 15:33 Bonucci ricorda il suo passaggio all'Inter: "Da casa a Milano fu traumatico, ma non ho mai pensato di mollare"
- 15:18 Rabiot: "Milan a -3 dall'Inter? Ci fa piacere e ci dà fiducia. Rimaniamo attaccati"
- 15:04 Udinese, Runjaic: "Inter da anni tra le più forti. Atta può fare la seconda punta, Kristensen è convocato"
- 14:50 Sky - Inter, cinque indisponibili e tanti rientri dal 1'. Josep Martinez migliora: possibile convocazione per l'Arsenal
- 14:35 Qui Udinese - Sfida all'Inter, friulani "corti" in attacco: ecco le scelte di Runjaic
- 14:21 Amadeus: "Scudetto o Champions? Farei una scelta pratica. Udinese temibile, se l'Inter gioca come col Lecce..."
- 14:07 Ventola: "Massacrano Sommer, ma guardate col Lecce. Inter non brillante? Vi dico perché"
- 13:52 Zenga: "Esposito ragazzo fantastico anche per la Nazionale. Ma vi lancio una provocazione"
- 13:38 Arsenal, Arteta: "Contenti di essere in corsa nelle quattro competizioni, ma c'è ancora molto da fare"
- 13:24 Allegri: "Milan a -3 dall'Inter? Non significa niente. Il nostro obiettivo minimo è la qualificazione in Champions"
- 13:10 TS - Anche Marotta al vertice in Lega: novità su incontro arbitri-capitani-allenatori e sul riconoscimento facciale
- 12:56 Sky - Mlacic-Inter, limati gli ultimi dettagli: presto le visite. Ci avevano provato anche altri due club di Serie A
- 12:42 GdS - Dall'Under 14 fino alla corsa scudetto: Esposito e Chivu "cresciuti insieme"
- 12:28 Arbitri 21esima giornata di Serie A: Udinese-Inter affidata a Marco Di Bello, al VAR Mazzoleni-La Penna
- 12:14 Giudice sportivo: multa di 2mila euro a Thuram per la simulazione in Inter-Lecce
- 12:00 UDINESE-INTER, la PROBABILE FORMAZIONE. FATTA per il TALENTO MLACIC! OAKTREE e il COLPO AD EFFETTO..
- 11:45 Albertini: "L'Inter è la pià forte, ma per lo scudetto non sempre basta. Su Esposito..."
- 11:30 Costacurta: "Il Milan non è da scudetto, Leao è uno showman. Chivu? Mi intriga"
- 11:16 GdS - Inter, priorità al tricolore. Summit sull'esterno: Perisic negli ultimi giorni di mercato
- 11:02 CdS - Chivu e la svolta post Juventus: il tecnico fece tremare i muri dello spogliatoio
- 10:48 Stramaccioni: "Attacco Inter come nessuno. Chivu-Inzaghi, ecco le differenze. Lotta Scudetto? Nerazzurri in vantaggio perché..."
- 10:34 Adani: "Inter brutta col Lecce? Giusto abbia vinto, lo merita Chivu. E sottolineo una statistica"
- 10:20 La Repubblica - Frattesi, possibile il prestito. E si aggiunge una nuova pretendente dall'Inghilterra
- 10:06 TS - Futuro in porta, l'Inter non cambia idea: il primo obiettivo è un ex Serie A
- 09:52 Serena: "Pio un carrarmato. A chi somiglia? Ne cito due. E se Thuram fosse al meglio..."
- 09:38 TS - Rinnovo Bisseck, Inter e agente a colloquio: c'è un motivo in più per blindare il tedesco
- 09:24 TS - Esposito-Inter, mossa anti-Premier: rinnovo in Primavera, già fissate le cifre
- 09:10 CdS - Chivu cambia ancora la sua Inter: la probabile formazione
- 08:56 GdS - Voci turche smentite: nessun incontro Inter-Galatasaray per Calhanoglu
- 08:42 Altobelli: "La vittoria sul Lecce è stato un altro segnale: lo scudetto sarebbe importantissimo. Chivu? Scelta indovinata. Su Pio Esposito..."
- 08:28 GdS - Dumfries sarà a Milano a fine gennaio: ecco quanto tornerà a disposizione