INTER-ROMA 1-2

(Zouin 9', Bah 12', 18' Litti;)

29' - Punizione a favore dei giallorossi affidata a Maccaroni che mette in mezzo alla ricerca di un compagno, Roma che guadagna un corner.

25' - L'Inter tenta di liberare l'area di Taho dalle diverse maglie bianche in pressione, ma la Roma recupera palla e torna a spingere: la difesa di casa non riesce a sventare il pericolo stavolta e Maccaroni calcia e colpisce una traversa.

23' - Nerazzurri che reagiscono e si fanno vedere dalle parti di Zelezny, ma Castellano fischia fallo in attacco fischiato a Ballo e nel frattempo l'azione è già dall'altro lato con i ragazzi di Guida già in pressione nella metà campo opposta.

18' - GOL DELLA ROMA: I GIALLOROSSI LA RIBALTANO CON LITTI! Anche se forse sarebbe meglio dire la ribaltano grazie a Taho che combina un autentico disastro sul tiro di Litti (partito in posizione dubbia) non trattenuto dal portiere nerazzurro

17' - Kukulis si rende pericoloso dalle parti di Taho ma viene fermato anche lui in corner: nerazzurri dalla bandierina. Dallo sviluppo dell'angolo non c'è nulla di particolare da segnalare.

14' - Ammonito l'autore del gol della Roma, Bah, per fallo su Zouin: secondo giallo della gara.

12' - GOL DEL PARI: pareggia subito la Roma. Dura tre minuti il vantaggio interista: sul cross di Terlizzi, Bah scavalca tutta la difesa e batte Taho con un colpo di testa ravvicinato

12' - Altro regalo dalla difesa dell'Inter alla Roma, stavolta è Taho che consegna palla agli avversari poi rimedia mandando in corner il tiro di Almaviva-

IL GOL DI ZOUIN: Ripartenza micidiale dell'Inter da destra, Zouin cavalca fino all'area di rigore e calcia trovando la deviazione di Litti che inganna Zelezny. Dopo il gol, viene allontanato dal campo Manuel Marzocca, team manager della Roma.

9' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER: VANTAGGIO NERAZZURRO FIRMATO DA ZOUIN.

8' - Ancora insidiosi i giallorossi con Almaviva, fermato in corner da un difensore dell'Inter. L'angolo non si rivela vincente per la squadra di Guidi che al contrario subiscono una ripartenza letale dei padroni di casa.

5' - La Roma pressa e torna ad essere ancora pericolosa dalle parti di Taho: Mackiewicz difende spazzando il pericolo in corner, ma l'intervento è anche sull'avversario. Castellano estrae il primo giallo del match e ammonisce il nerazzurro.

1' - Parte subito forte la Roma che va in pressione e fa percorrere il primo brivido ai nerazzurri: Mackiewicz sbaglia e regala palla alla Roma al limite dell'area. Calcia Maccaroni trovando la deviazione in corner di Taho.

11.05 - Giovanni Castellano fischia: INIZIA INTER-ROMA!

11.04 - Le squadre vanno a centrocampo: il primo pallone sarà nerazzurro.

11.02 - Tutto pronto a Interello: le due squadre entrano in campo.

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Mackiewicz, Bovio, Marello; Venturini, Cerpelletti, Mancuso; Zouin, Kukulis, Pinotti.

A disposizione: Pentima, Farronato, Della Mora, Putsen, El Mahboubi, La Torre, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Jakirovic.

All. Benito Carbone

ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Terlizzi, Mirra, Seck; Litti, Bah, Panico, Carlaccini; Almaviva, Maccaroni; Arena.

A disposizione: Di Salvatore, Tumminelli, Di Nunzio, Zinni, Arduini, Belmonte, Morucci, Scacchi, Paratici, Bonifazi, Forte.

All. Federico Guidi



Arbitro: Giovanni Castellano

Assistenti: Bruno Galigani - Mattia Bettani

Dopo il pari nell'ultima giornata di Primavera 1 e il brutto ko in Coppa Italia incassato contro il Milan, l'Inter U20 di Benny Carbone è chiamata ad una prova del nove che potrebbe rilanciare l'umore e le ambizioni dei nerazzurrini. I campioni in carica ospiteranno a breve la Roma di Federico Guidi, momentaneamente terza in classifica con 41 punti, gli stessi del Cesena, sopra di un gradino per differenza reti. Scontro diretto nella corsa stagionale al titolo che vede una classifica corta rendere tutto molto più frizzante. I giallorossi dal canto loro sono reduci, come l'Inter, dall'addio alla Coppa Italia di categoria per mano del Parma e dal pari in campionato col Genoa, e anche loro come gli interisti sono alla ricerca del colpo della svolta. Per la sfida di quest'oggi, con fischio d'inizio alle ore 11.00 al KONAMI Youth Development Centre, valida per la 25esima giornata di Primavera 1, Carbone e Guidi hanno schierato le seguenti formazioni ufficiali: