INTER-NAPOLI 2-0

6' Iddrissou (I), 9' Zouin (I)

---------------------------------------------------------

62' - Quarto cambio nel Napoli: esce Borriello per Barido.

61' - Avitabile prova il destro da fuori: largo.

55' - Terzo cambio nel Napoli: De Chiara prende il posto di Prisco.

53' - Marello rientra verso il centro dell'area e serve dal limite Cerpelletti, che calcia di poco a lato.

51' - Nardozi prova il suggerimento sul secondo palo per Torre, ma il pallone si perde sul fondo.

46' - Si riprende a giocare, con le squadre che operano i primi cambi. L'Inter sostituisce Berenbruch con La Torre. Il Napoli cambia Caucci e Lo Scalzo con Eletto e Nardozi.

-----------------------------------------------------------------

Per la prima volta in questa stagione, l'inter si trova sul doppio vantaggio a fine primo tempo. Iddrissou e Zouin decidono fin qui un match scoppiettante contro il Napoli che, a dispetto del risultato, si è comunque reso pericoloso con qualche buona occasione, senza tuttavia capitalizzare. A differenza dell'Inter, che ha messo subito due reti di vantaggio dopo i primi 9 minuti di gioco. Tra poco il secondo tempo.

45' - Si chiude senza recupero il primo tempo di Inter-Napoli, che vede i nerazzurri condurre di due reti.

44' - Cimmaruta tenta la conclusione dal limite: alto di poco.

38' - Iddrissou entra in area e prova il destro a rientrare sul secondo palo, che esce di poco.

37' - Su una punizione per il Napoli dalla destra, Torre calcia centrale e comodo per Taho.

35' - Si fa vedere il Napoli in avanti con Torre, che crossa al centro e trova la chiusura in rimessa di Bovio. Sempre Torre poi ci prova con il destro, trovando Taho pronto a chiudere in angolo.

32' - Occasione per il Napoli con Caucci che, dopo una serie di rimpalli nati da un cross in area su punizione, calcia fuori di poco al volo.

29' - Cimmaruta e De Luca dialogano sulla sinistra, con quest'ultimo che prova il cross in area senza trovare compagni pronti a ribattere a rete.Sul ribaltamento di fronte poi, Zouin arriva fino in area e cerca il suggerimento sul secondo palo per Mosconi, che scivola però sul più bello.

25' - Ci prova Marello con il mancino da fuori ed il pallone lambisce il palo alla sinistra di Lattisi.

21' - Bella azione dell'Inter, che porta Iddrissou a calciare smarcato in punta all'area: Lattisi respinge in corner il suo mancino.

16' - Prova lo schema su punizione l'Inter: Zouin serve Berenbruch dal limite dell'area, che calcia e trova Lattisi pronto in allungo. Sulla ribattuta Zarate calcia sul fondo.

15' - Colella stende Zouin al limite dell'area, regalando una punizione da buona posizione per l'Inter.

14' - Prova a proporsi in avanti il Napoli, portando il pallone fino all'area di rigore, prima che venga spazzato via da Avitabile.

IL GOL: Segna direttamente da calcio di punizione Zouin, che con il destro buca barriera e mani di Lattisi, insaccando il 2-0 di una Inter subito ben dentro la partita.

9' - GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!! ZOUIN RADDOPPIA SUBITO PER L'INTER!

IL GOL: Sul cross dalla sinistra di Marello, Iddrissou prende il tempo ai difensori napoletani e di testa insacca subito il vantaggio nerazzurro!

6' - GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!! IDDRISSOU PORTA AVANTI I NERAZZURRI!

4' - Prime fasi di studio tra le squadre, che provano ad approcciare le rispettive aree di rigore avversarie.

1' - Si comincia con Inter-Napoli!

11 - Le squadre si schierano sul terreno di gioco, è tutto pronto per il calcio d'inizio.

10.50 - Buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Inter-Napoli, match valido per l'ottava giornata del campionato di Primavera 1. Dopo la sosta nazionali, i nerazzurri vogliono uscire dalla crisi, essendo reduci da 2 sconfitte consecutive contro Lazio e Juventus. La vittoria manca dalla prima giornata di campionato ed i ragazzi di Carbone hanno l'obiettivo di ritrovarla contro un Napoli che in questo momento rappresenta il fanalino di coda. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

INTER (4-3-3): Taho, Avitabile, Nenna, Bovio, Marello, Berenbruch, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Iddrissou, Zouin. All. Carbone

NAPOLI (3-5-2): Lattisi, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Borriello, Prisco, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. All. Rocco