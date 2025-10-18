Dopo 58 giorni d'attesa, l'Inter di Benny Carbone torna a vincere una partita ufficiale e lo fa in Primavera 1. Ad Interello i nerazzurri hanno schiantato 3-0 il Napoli con una prestazione d'autorità, portandosi avanti subito nei primi minuti con Iddrissou e Zouin, per poi gestire e chiudere il match nel secondo tempo con la firma di Pinotti. Una prestazione di carattere, che restituisce fiducia dopo due sconfitte consecutive in campionato ed una mancanza di vittorie che da troppo tempo si protraeva. L'Inter sale dunque al tredicesimo posto in classifica, con la promessa di continuare la risalita settimana prossima a Cremona.
IL TABELLINO
INTER-NAPOLI 2-0
Marcatori: 6’ Iddrissou (I), 9’ Zouin (I), 72’ Pinotti (I)
Ammoniti: Colella (N), Bovio (I), Vukoje (I), Nardozi (N).
INTER (4-3-3): 1 Taho; 43 Avitabile, 15 Bovio, 27 Nenna, 3 Marello; 44 Berenbruch (dal 46’ La Torre 23), 4 Cerpelletti © (dal 70’ Putsen 18), 8 Zarate (dal 79’ Vukoje 33); 30 Mosconi, 9 Iddrissou (dal 73’ Kukulis 25), 7 Zouin (dal 70’ Pinotti 10). A disp.: 12 Pentima, 5 Humanes, 19 El Mahboubi, 22 Ballo, 34 Mackiewicz, 38 Williamson. All.: Carbone.
NAPOLI (3-4-2-1): 78 Lattisi; 33 Caucci (dal 46’ Eletto 44), 5 Gambardella (C), 3 De Luca; 2 Colella, 4 Cimmaruta, 14 Prisco (dal 55’ De Chiara 8), 25 Torre (dal 70’ Esposito 80); 36 Lo Scalzo (dal 46’ Nardozi 7), 10 Borriello (dal 62’ Barido 60); 45 Gorica. A disp.: 95 Spinelli, 18 Anic, 27 Iovine, 57 De Martino, 70 Genovese, 90 Saviano. All.: Rocco.
Arbitro: Gandino.
Assistenti: Cadirola, Cassano.
*RIVIVI IL LIVE*
93' - Triplice fischio di Gandino! L'Inter torna a vincere dopo 58 giorni di astinenza, regolando il Napoli 3-0 ad Interello!
90' - 3 minuti di recupero
88' - Vukoje entra in ritardo e duro su Colella, rimediando il giallo.
83' - Esposito entra in area e calcia debole con il mancino: blocca Taho.
79' - Ultimo cambio per l'Inter: entra Vukoje per Zarate.
73' - Quarto cambio dell'Inter: entra Kukulis per Iddrissou, autore del primo gol della gara.
IL GOL: L'azione manovrata dai nerazzurri culmina con il taglio dalla destra in area di Mosconi, che trova sul secondo palo il neo-entrato Pinotti, che mette in porta il 3-0 interista.
72' - GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!! PINOTTI ENTRA E FA SUBITO TRIS PER I NERAZZURRI!
70' - Doppio cambio nell'Inter: fuori Cerpelletti e Zouin, dentro Putsen e Pinotti. Ultimo cambio quindi per il Napoli: entra Esposito per Torre.
62' - Quarto cambio nel Napoli: esce Borriello per Barido.
61' - Avitabile prova il destro da fuori: largo.
55' - Terzo cambio nel Napoli: De Chiara prende il posto di Prisco.
53' - Marello rientra verso il centro dell'area e serve dal limite Cerpelletti, che calcia di poco a lato.
51' - Nardozi prova il suggerimento sul secondo palo per Torre, ma il pallone si perde sul fondo.
46' - Si riprende a giocare, con le squadre che operano i primi cambi. L'Inter sostituisce Berenbruch con La Torre. Il Napoli cambia Caucci e Lo Scalzo con Eletto e Nardozi.
-----------------------------------------------------------------
Per la prima volta in questa stagione, l'inter si trova sul doppio vantaggio a fine primo tempo. Iddrissou e Zouin decidono fin qui un match scoppiettante contro il Napoli che, a dispetto del risultato, si è comunque reso pericoloso con qualche buona occasione, senza tuttavia capitalizzare. A differenza dell'Inter, che ha messo subito due reti di vantaggio dopo i primi 9 minuti di gioco. Tra poco il secondo tempo.
45' - Si chiude senza recupero il primo tempo di Inter-Napoli, che vede i nerazzurri condurre di due reti.
44' - Cimmaruta tenta la conclusione dal limite: alto di poco.
38' - Iddrissou entra in area e prova il destro a rientrare sul secondo palo, che esce di poco.
37' - Su una punizione per il Napoli dalla destra, Torre calcia centrale e comodo per Taho.
35' - Si fa vedere il Napoli in avanti con Torre, che crossa al centro e trova la chiusura in rimessa di Bovio. Sempre Torre poi ci prova con il destro, trovando Taho pronto a chiudere in angolo.
32' - Occasione per il Napoli con Caucci che, dopo una serie di rimpalli nati da un cross in area su punizione, calcia fuori di poco al volo.
29' - Cimmaruta e De Luca dialogano sulla sinistra, con quest'ultimo che prova il cross in area senza trovare compagni pronti a ribattere a rete.Sul ribaltamento di fronte poi, Zouin arriva fino in area e cerca il suggerimento sul secondo palo per Mosconi, che scivola però sul più bello.
25' - Ci prova Marello con il mancino da fuori ed il pallone lambisce il palo alla sinistra di Lattisi.
21' - Bella azione dell'Inter, che porta Iddrissou a calciare smarcato in punta all'area: Lattisi respinge in corner il suo mancino.
16' - Prova lo schema su punizione l'Inter: Zouin serve Berenbruch dal limite dell'area, che calcia e trova Lattisi pronto in allungo. Sulla ribattuta Zarate calcia sul fondo.
15' - Colella stende Zouin al limite dell'area, regalando una punizione da buona posizione per l'Inter.
14' - Prova a proporsi in avanti il Napoli, portando il pallone fino all'area di rigore, prima che venga spazzato via da Avitabile.
IL GOL: Segna direttamente da calcio di punizione Zouin, che con il destro buca barriera e mani di Lattisi, insaccando il 2-0 di una Inter subito ben dentro la partita.
9' - GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!! ZOUIN RADDOPPIA SUBITO PER L'INTER!
IL GOL: Sul cross dalla sinistra di Marello, Iddrissou prende il tempo ai difensori napoletani e di testa insacca subito il vantaggio nerazzurro!
6' - GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!! IDDRISSOU PORTA AVANTI I NERAZZURRI!
4' - Prime fasi di studio tra le squadre, che provano ad approcciare le rispettive aree di rigore avversarie.
1' - Si comincia con Inter-Napoli!
11 - Le squadre si schierano sul terreno di gioco, è tutto pronto per il calcio d'inizio.
10.50 - Buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Inter-Napoli, match valido per l'ottava giornata del campionato di Primavera 1. Dopo la sosta nazionali, i nerazzurri vogliono uscire dalla crisi, essendo reduci da 2 sconfitte consecutive contro Lazio e Juventus. La vittoria manca dalla prima giornata di campionato ed i ragazzi di Carbone hanno l'obiettivo di ritrovarla contro un Napoli che in questo momento rappresenta il fanalino di coda. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:
INTER (4-3-3): Taho, Avitabile, Nenna, Bovio, Marello, Berenbruch, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Iddrissou, Zouin. All. Carbone
NAPOLI (3-5-2): Lattisi, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Borriello, Prisco, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. All. Rocco
Autore: Luca Bianchi
