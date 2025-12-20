INTER-GENOA 0-1

Marcatori: Celik (45')

Svantaggio assolutamente immeritato per l'Inter Primavera, che chiude sotto 0-1 il primo tempo. Dopo un avvio a ritmi bassi, i nerazzurri avevano guadagnato campo, sfiorando più volte il gol e colpendo anche una traversa con Della Mora. Nel finale la beffa, con Celik che di testa ha punito la squadra di Carbone su corner.

13.51 - Finisce 0-1 il primo tempo.

45'+1 - L'Inter reagisce con Nenna. Ci prova anche lui di testa su corner, para Mihelsons.

IL GOL - Angolo battuto da Romano che arriva a centro area e trova Celik tutto solo. Il centrale sloveno si era liberato di Bovio in modo abbastanza deciso e mette in porta di testa.

45' - Gol del Genoa. Celik porta avanti il Grifone, 0-1.

43' - Inter ancora pericolosa con El Mahboubi, che arriva in corsa e calcia da posizione defilata. Tiro alto dopo deviazione del portiere non ravvisata da Migliorini.

40' - Traversa di Della Mora! Bellissima sforbiciata dal limite dell'area. El Mahboubi approfitta di uno scivolone di Albé e arriva al cross. Kukulis non riesce a staccare ma la palla carambola al limite dell'area, dove accorre Della Mora. Il terzino dell'Inter si coordina alla grande e calcia al volo in sforbiciata. Traversa e palla alta.

33' - Terzo tiro in pochi minuti di La Torre. Anche questo è preda facile di Mihelsons, che blocca

31'- La Torre ci riprova. Il suo destro è potente ma impreciso, ancora 0-0 alla mezz'ora.

27' - Clamorosa occasione per l'Inter. El Mahboubi trova spazio e accelera sulla destra, arrivando sul lato corto dell'area di rigore. Il suo cross per Kukulis è perfetto, con il lettone che incorna in tuffo. Solo un intervento provvidenziale di Doucouré salva il Genoa, con Mihelsons che non sarebbe mai potuto intervenire sul colpo di testa dell'attaccante lettone.

24' - Primo tiro in porta della gara: lo firma La Torre. Dopo azione insistita, nata da corner, il centrocampista nerazzurro rientra e calcia dal limite dell'area di rigore. La sua conclusione è debole e Mihelsons blocca a terra senza problemi.

22' - Ancora Inter che arriva in area di rigore dalla sinistra. Questa volta a effettuare il traversone è Marello. Kukulis non riesce a concludere, la difesa del Genoa libera dopo qualche secondo di affanno.

13' - Si distende ancora l'Inter: la palla arriva a Kukulis dopo una deviazione di Cerpelletti su cross di Moressa. Il tiro del lettone, dall'elevato grado di difficoltà, è alto.

6' - Primo tentativo di tiro in porta: Cerpelletti colpisce male con il destro e la palla scivola larghissima.

13.03 - Fischia Migliorini! Si comincia!

13.00 - Con qualche minuto di ritardo, squadre in campo al Konami Center. Inter in nerazzurro, Genoa in bianco con croce rossa.

L'Inter Primavera chiude il suo 2025 in casa contro il Genoa. Dopo il pareggio di Verona in infrasettimanale, la squadra di Carbone vuole ripartire con tre punti importanti per consolidare il piazzamento in zona playoff. Il Genoa è però squadra insidiosa, partita bene e calata nelle ultime settimane. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la partita che inizierà alle 13.

INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora, Bovio, Nenna, Marello; Mancuso, La Torre, Cerpelletti; Maressa, Kukulis, El Mahboubi. A disposizione: Pentima, Pinotti, Romano, Conti, Putsen, Virtuani, Sorino, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. Allenatore: Benito Carbone

GENOA (4-4-2): Mihelson; Albé, Celik, Doucouré, Odero; Carbone, Taieb, Lafont, Romano; Spicuglia, Ndulué. A disposizione: Enoghama, Gecaj, Dodde, Mendolia, Pallavicini, Nsingi, Galvano, Giangreco, Arata, Gibertini, Bellone. Allenatore: Jacopo Sbravati

Arbitro: Andrea Migliorini (sez. di Verona)

Assistenti: Diego Peloso, Paolo Cufari