INTER-GENOA 0-1
Marcatori: Celik (45')
Svantaggio assolutamente immeritato per l'Inter Primavera, che chiude sotto 0-1 il primo tempo. Dopo un avvio a ritmi bassi, i nerazzurri avevano guadagnato campo, sfiorando più volte il gol e colpendo anche una traversa con Della Mora. Nel finale la beffa, con Celik che di testa ha punito la squadra di Carbone su corner.
13.51 - Finisce 0-1 il primo tempo.
45'+1 - L'Inter reagisce con Nenna. Ci prova anche lui di testa su corner, para Mihelsons.
IL GOL - Angolo battuto da Romano che arriva a centro area e trova Celik tutto solo. Il centrale sloveno si era liberato di Bovio in modo abbastanza deciso e mette in porta di testa.
45' - Gol del Genoa. Celik porta avanti il Grifone, 0-1.
43' - Inter ancora pericolosa con El Mahboubi, che arriva in corsa e calcia da posizione defilata. Tiro alto dopo deviazione del portiere non ravvisata da Migliorini.
40' - Traversa di Della Mora! Bellissima sforbiciata dal limite dell'area. El Mahboubi approfitta di uno scivolone di Albé e arriva al cross. Kukulis non riesce a staccare ma la palla carambola al limite dell'area, dove accorre Della Mora. Il terzino dell'Inter si coordina alla grande e calcia al volo in sforbiciata. Traversa e palla alta.
33' - Terzo tiro in pochi minuti di La Torre. Anche questo è preda facile di Mihelsons, che blocca
31'- La Torre ci riprova. Il suo destro è potente ma impreciso, ancora 0-0 alla mezz'ora.
27' - Clamorosa occasione per l'Inter. El Mahboubi trova spazio e accelera sulla destra, arrivando sul lato corto dell'area di rigore. Il suo cross per Kukulis è perfetto, con il lettone che incorna in tuffo. Solo un intervento provvidenziale di Doucouré salva il Genoa, con Mihelsons che non sarebbe mai potuto intervenire sul colpo di testa dell'attaccante lettone.
24' - Primo tiro in porta della gara: lo firma La Torre. Dopo azione insistita, nata da corner, il centrocampista nerazzurro rientra e calcia dal limite dell'area di rigore. La sua conclusione è debole e Mihelsons blocca a terra senza problemi.
22' - Ancora Inter che arriva in area di rigore dalla sinistra. Questa volta a effettuare il traversone è Marello. Kukulis non riesce a concludere, la difesa del Genoa libera dopo qualche secondo di affanno.
13' - Si distende ancora l'Inter: la palla arriva a Kukulis dopo una deviazione di Cerpelletti su cross di Moressa. Il tiro del lettone, dall'elevato grado di difficoltà, è alto.
6' - Primo tentativo di tiro in porta: Cerpelletti colpisce male con il destro e la palla scivola larghissima.
13.03 - Fischia Migliorini! Si comincia!
13.00 - Con qualche minuto di ritardo, squadre in campo al Konami Center. Inter in nerazzurro, Genoa in bianco con croce rossa.
L'Inter Primavera chiude il suo 2025 in casa contro il Genoa. Dopo il pareggio di Verona in infrasettimanale, la squadra di Carbone vuole ripartire con tre punti importanti per consolidare il piazzamento in zona playoff. Il Genoa è però squadra insidiosa, partita bene e calata nelle ultime settimane. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la partita che inizierà alle 13.
INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora, Bovio, Nenna, Marello; Mancuso, La Torre, Cerpelletti; Maressa, Kukulis, El Mahboubi. A disposizione: Pentima, Pinotti, Romano, Conti, Putsen, Virtuani, Sorino, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. Allenatore: Benito Carbone
GENOA (4-4-2): Mihelson; Albé, Celik, Doucouré, Odero; Carbone, Taieb, Lafont, Romano; Spicuglia, Ndulué. A disposizione: Enoghama, Gecaj, Dodde, Mendolia, Pallavicini, Nsingi, Galvano, Giangreco, Arata, Gibertini, Bellone. Allenatore: Jacopo Sbravati
Arbitro: Andrea Migliorini (sez. di Verona)
Assistenti: Diego Peloso, Paolo Cufari
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 13:45 Ranocchia: "L'Inter manca un po' di astuzia. Vuole fare gol belli, a volte servono quelli sporchi"
- 13:30 Cassano, elogi al Bologna: "Sfavorito contro l'Inter ma non si è visto. Italiano merita un altro trofeo"
- 13:15 Muharemović: "Sto bene al Sassuolo ma voglio giocare la Champions". Poi su Lautaro e Thuram...
- 13:10 livePrimavera, Inter-Genoa, 0-1 all'intervallo: Celik allo scadere la sblocca di testa
- 13:00 MD - Bastoni anche nel mirino del Barcellona: il prezzo del cartellino dell'interista non spaventa i catalani
- 12:45 Il calcio danese piange Age Hareide. Il saluto di Eriksen: "Grazie per tutto ciò che ci hai dato"
- 12:30 Consiglio FIGC, approvato schema per le licenze nazionali. Gravina: "Svolta definitiva"
- 12:15 Rapporto Howden - Serie A, gli infortuni nel 2024-2025 sono stati 858. Per l'Inter un costo di quasi 11 milioni
- 12:01 Repubblica - Inter, sesto scontro diretto perso su sette: numeri troppo chiari per parlare di sfortuna
- 11:47 Corsera - Coppia Bonny-Thuram rimandata e sulla fascia destra urge intervenire. Pepo unica consolazione dell'Inter
- 11:33 TS - L'Inter pensa a Spertsyan, il 'nuovo Mkhitaryan': il prezzo. Belghali è la prima alternativa a Palestra
- 11:19 Pagelle TS - Bisseck è il peggiore in campo, ma ci sono altre tre insufficienze
- 11:05 Angolo Tattico di Bologna-Inter - Diouf offre una soluzione in più, Odgaard crea superiorità: le chiavi
- 10:50 CdS - Inter, Palestra è la prima scelta per giugno: deroga di Oaktree da non escludere. Belghali e Norton-Cuffy...
- 10:36 CdS - Inter interessata a Spertsyan. Con l'addio di De Vrij a gennaio un nuovo innesto in difesa
- 10:22 Garlando: "L'Inter con i soliti errori, presunzione e sperperi offensivi. Un aspetto sta diventando un vizio cronico"
- 10:08 CdS - Quasi un déjà-vu: ancora un tocco di mano per Bisseck. L'ingenuità macchia di nuovo la sua partita
- 09:54 Theo Hernandez: "Inzaghi mi sfotte per i sei derby di fila persi con l'Inter, lo staff mi ricorda i duelli con Dumfries"
- 09:40 Pagelle CdS - Martinez convince: voto 7, come Thuram. Bisseck parte bene, ma il tocco di mano pesa
- 09:26 GdS - Bisseck, ancora tu: una mano tira l'altra, terzo fallo da calcio di rigore
- 09:12 Moviola CdS - Chiffi, decisioni confuse e sviste pesanti: il VAR lo salva due volte
- 08:57 GdS - Inter, senza lo specialista Calhanoglu i rigori sono un disastro. Zielinski uscito in anticipo per un motivo
- 08:43 Moviola GdS - Bisseck tocca con la mano destra. Heggem-Bonny: il francese cerca il contatto
- 08:29 Pagelle GdS - Martinez tra i migliori, Bisseck e Bonny puniti con un 4,5 per gli errori pesanti
- 08:15 L'equilibrio regna, poi prendono il sopravvento gli orrori dal dischetto: esulta il Bologna e l'Inter torna in Italia
- 00:08 videoBologna-Inter, Tramontana: "Accetto di uscire, ma non di uscire con rigori calciati così"
- 00:02 fcinZielinski sostituito poco prima della lotteria dei rigori: il motivo
- 00:00 Sadismo, masochismo e una morale che Chivu già sapeva
- 23:55 Bologna-Inter, la moviola - Chiffi usa poco il fischietto. Il VAR è decisivo negli episodi in area di rigore
- 23:39 Bologna, Bernardeschi sostituito per un trauma alla clavicola sinistra: la nota del club
- 23:28 Bologna, Italiano in conferenza: "Nel secondo tempo è uscita la qualità dell'Inter. Ora il Napoli, altra squadra fenomenale"
- 23:18 Chivu in conferenza: "Esposito e Calhanoglu non sono entrati per un motivo. Nel calcio piangi, ma poi devi rialzarti"
- 23:10 Chivu a ITV: "Ci abbiamo provato fino in fondo, nella ripresa abbiamo messo in campo qualità e intensità"
- 23:02 Chivu a SM: "I rigori sono una lotteria. Lautaro dalla panchina? Non vogliamo perdere giocatori per strada"
- 23:00 Mkhitaryan in conferenza: "C'è delusione, ma lavoriamo per cambiare gli aspetti che ora non vanno"
- 23:00 Il 2025 dell'Inter Women si chiude con la Coppa Italia: esordio domenica pomeriggio contro il Como 1907
- 22:55 Mkhitaryan a ITV: "Abbiamo dominato quasi tutta la partita, ma se non finalizzi rischi di pagare caro..."
- 22:51 Mkhitaryan a SM: "Sconfitta che fa male, c'è grande delusione. Non ci sono scuse, abbassiamo la testa e lavoriamo"
- 22:50 Bologna, Fabbian in conferenza: "Stiamo sognando a occhi aperti. Martinez? Ha fatto una gran parata sul mio tiro"
- 22:48 Bologna, Italiano a SM: "Primo gol una mazzata. Merito alla forza dell'Inter, poi i rigori ci hanno premiato"
- 22:31 Bologna, Fabbian a SM: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra. Napoli? Ora crediamo alla vittoria"
- 22:29 Bologna, Immobile a SM: "Mi serviva questo gol dopo mesi di sofferenza. Ora vogliamo la Supercoppa"
- 22:27 Bologna, Ravaglia a SM: "Emozione indescrivibile, ai rigori è andata bene"
- 22:16 Bologna-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:16 L'ospite torna subito a casa: i rigori condannano l'Inter, Immobile manda il Bologna in finale di Supercoppa
- 22:15 Bologna-Inter, le pagelle - Bisseck, ci risiamo. Solo il gol per Thuram. Diouf crea presupposti
- 22:12 Bologna-Inter, Fischio Finale - Un'altra intrusa va a casa nella notte dei regali: lunedì a Riad la finale di Supercoppa più giusta
- 21:55 liveIl POST PARTITA di BOLOGNA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 19:40 Buffon: "Bologna-Inter, ci sarà da divertirsi. Stage per Nazionale? Utile, ma sappiamo che è complicato"
- 19:36 Materazzi: "Non mi aspettavo Lautaro fuori. Inter più forte dell'anno scorso? C'è una cosa che fa ben sperare"
- 19:30 Marotta: "L'Inter data per finita da critici troppo esasperati. Il mercato? Parleremo con Ausilio e Baccin però..."
- 19:23 La conferma di De Siervo: "La Supercoppa 2026 non sarà in Arabia. Washington? C'è un'ampia scelta"
- 19:20 Bologna, Di Vaio a SM: "C'è tensione. L'Inter è la squadra che ha vinto di più questo trofeo negli ultimi anni"
- 19:10 Bonny a SM: "Cerco sempre di fare bene. Thuram, Pio e Lautaro sono grandi giocatori"
- 19:10 Bonny a ITV: "Contro il Bologna non è mai facile. Daranno tutto, ma lo faremo anche noi"
- 19:08 Bologna, Castro a SM: "L'Inter è una grande squadra. Lautaro? Mi piacerebbe giocare con lui nell'Argentina"
- 19:00 Serie A, Milan-Como a Perth. Salvini non ci sta: "Una fesseria"
- 18:47 GdS - Frattesi, niente da fare: anche col Bologna andrà in panchina. In difesa torna titolare De Vrij
- 18:45 Gesto lodevole degli ultras dell'Inter: una delegazione porta dei regali ai piccoli pazienti del San Carlo
- 18:30 Festeggiato il primo anno dell'Inter Jeddah Academy: Zanetti e Alborghetti gli ambasciatori
- 18:15 Sky Sports DE - L'RB Lipsia in ansia per il futuro del talento Sakar: Inter pronta a strapparlo a parametro zero
- 18:00 Dinamo Zagabria, i ricavi sorridono grazie anche a Sucic. Ma senza UCL le cessioni peseranno ancora
- 17:45 L'ex allenatore di Frattesi: "Ha bisogno di essere titolare. Alla Juve per Thuram? Ci guadagnano tutti"
- 17:30 Iuliano critico: "Senza Calciopoli l'Inter non avrebbe avuto quel ciclo. Ci sarebbe arrivata dopo"
- 17:15 Scontri di Marassi, ai domiciliari i cinque tifosi genoani. C'è chi si è reso disponibile a risarcimenti
- 17:00 Da Mkhitaryan a Spertsyan, nuovo nome per il centrocampo: l'Inter sulle tracce del capitano dell'Armenia
- 16:45 Insulti di Allegri a Oriali, Gravina attacca: "Una sconfitta per il calcio italiano. Ormai si è convinti che più si urla e più..."
- 16:30 Udinese, l'orgoglio di Runjaic: "Bisogna essere contenti di vincere contro squadre del livello di Napoli e Inter"
- 16:15 'Brutta faccenda' quella di Lindsey Vonn: avrebbe potuto incentivare malsani tentativi di emulazione...
- 16:01 Bookies - Supercoppa Italiana, l’Inter vede la finale: Chivu avanti in quota contro il Bologna