Commentiamo insieme le nomination del Pallone d'Oro e le ultimissime di calciomercato a partire dal caso Lookman. Novità su Esposito, l'Inter non molla Leoni.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
