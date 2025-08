Continua la telenovela Ademola Lookman, andato via da Bergamo in attesa che si rompe l'impasse tra Inter e Atalanta. Situazione momentaneamente bloccata, con i milanesi fermi sulla loro posizione in attesa della risposta della Dea senza pensare ad un nuovo rilancio almeno per il momento finché i Percassi non rendono nota la valutazione definitiva del nigeriano per poi capire se rilanciare l'offerta da 42 milioni di parte fissa + 3 di bonus o se virare verso altre soluzioni alternative, come fa sapere Sportmediaset che parla di contatto a breve tra i due club all'orizzonte.