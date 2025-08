Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha parlato anche del rapporto con Antonio Conte e della sua esperienza al Napoli. L'attaccante belga è tornato a parlare anche del suo passato all'Inter (LEGGI QUI).

"Cosa ricordo dello scudetto? Tanta gente che festeggia, sorrisi, la gioia di una città. È stato bellissimo. Non avevo mai vissuto una festa così, un’esperienza unica - le sue parole -. Io e Conte abbiamo la stessa mentalità: solo con il lavoro si migliora. Lui ha un’idea calcistica che si adatta alle mie caratteristiche e io, quando sono a casa, cerco apprendere i concetti di gioco che vuole. La nostra relazione ha sempre funzionato, perché sa darmi ogni giorno quegli stimoli per cercare di essere sempre il più forte. Lui, Roberto Martinez nel Belgio, Koeman all’Everton e Ariel Jacobs all’Anderlecht mi hanno cambiato la vita".

"Difendere lo scudetto? È un nuovo campionato, si parte da zero. Siamo qui per prepararci bene ora, poi vedremo - ha poi aggiunto -. Nella passata stagione volevo fare meglio, quando sei ambizioso vuoi sempre fare meglio. Potevo fare di più: 14 gol e 10 assist possono essere un bel bottino ma non è il massimo, io cerco sempre di alzare l’asticella, non si può arrivare alla perfezione ma bisogno provare ad avvicinarsi. Ma sono contento, perché la squadra ha vinto".