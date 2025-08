Non ci sono novità sulla telenovela Ademola Lookman dopo la giornata di oggi, che ha visto l'Atalanta concentrata più sul campo con l'amichevole vinta contro il Monza anche se la tensione fra le parti rimane alta. Nel frattempo, si infittisce il mistero legato a dove sia in questo momento l'attaccante nigeriano separato in casa a Zingonia, dove marca visita ormai da diversi giorni: secondo Sky Sport, in questo momento Lookman si trova addirittura fuori dall'Italia. Il tutto in attesa di capire quello che sarà il suo destino, con l'Inter che nel frattempo attende novità.