Lookman è sparito. Come informa anche la Gazzetta dello Sport, il nigeriano, dopo aver marcato visita anche ieri all'allenamento dell'Atalanta, ha fatto perdere le sue tracce e non si sa se sia ancora in Italia o meno.

Al di là della posizione geografica, l'Inter attende un segnale da Bergamo per ripartire con la trattativa ed, eventualmente, proporre un altro rilancio, che sarebbe anche l'ultimo. "Serve un prezzo formulato per via ufficiale dall'Atalanta, sia per definire attorno i contorni e la fattibilità dell'operazione e sia per dimostrare che effettivamente l'Atalanta sia disponibile a una vendita a una big italiana. È una eventualità che al momento non piace alla famiglia Percassi, decisa a tenere il punto dopo aver fatto cassa con Retegui: la guerra senza quartiere scatenata da Lookman, crescente giorno dopo giorno, è l'innesco di un'esplosione al mo- mento incalcolabile", si legge sulla rosea. Marotta sarebbe disposto anche a un rilancio per Lookman, arrivando a 45 milioni di parte fissa più bonus per avvicinare la fatidica quota 50.

Intanto, però, il club vicecampione d'Europa si guarda attorno e spunta il nome di Sancho, esubero del Manchester United. "L'inglese ha ancora un contratto di un anno con lo United dove ci sono solo posti in piedi e costerebbe molto meno sia del nigeriano che, eventualmente, di Nkunku - scrive la Gazzetta -. Il gradimento dal punto tecnico è totale, l'età (è un classe 2000, tre anni meno di Lookman) ha un peso, ma soprattutto conta il costo del cartellino contenuto, intorno ai 25 milioni: in un contesto di questo tipo sarebbe più facile accogliere uno stipendio che non sarebbe mitigato dal Decreto Crescita, grandissimo attrattore per tenere ancora Ademola in Italia".