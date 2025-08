Edil San Felice S.p.A. Società Benefit che opera nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, rinnova anche per la stagione 2025/2026 la propria presenza come Business Premium Client della Corporate Hospitality di FC Internazionale Milano SpA.

Un rinnovo che conferma la volontà della società di proseguire il proprio percorso al fianco della formazione nerazzurra, con la quale condivide valori fondamentali come correttezza, lealtà e fair play. Dopo sette anni al fianco della SSC Napoli, Edil San Felice ha avviato questa collaborazione con l’Inter già nella stagione precedente, scegliendo di rafforzare ulteriormente il legame con il mondo dello sport.

Per questa stagione, Edil San Felice accoglierà clienti, collaboratori e ospiti all’interno dello Skybox Rosso, uno degli spazi più esclusivi dello Stadio San Siro, in occasione delle partite casalinghe dell’Inter in Campionato, Coppa Italia e UEFA Champions League.