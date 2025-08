Si è conclusa la due giorni delle gare di andata del terzo turno preliminare di Champions League. Detto della vittoria del Bruges in casa di Salisburgo, quello dei belgi non è l'unico successo esterno registrato in questa tornata, anzi: diversi i colpi esterni, a partire da quello della Stella Rossa che ha superato con un secco 3-1 i polacchi del Lech Poznan (ultimi 12 minuti in campo per Marko Arnautovic), passando per il secco 2-0 del Benfica in casa del Nizza fino ai successi dei ciprioti del Pafos e degli azeri del Qarabag in casa rispettivamente di Dynamo Kiev e Shkendija. Cade il Fenerbahçe di José Mourinho, superato dal Feyenoord per 2-1: gol decisivo firmato al 91esimo da Hadj Moussa.

Ecco il quadro completo dei risultati:

Malmoe-Copenaghen 0-0

Dynamo Kiev-Pafos 0-1

Shkendija-Qarabag 0-1

Glasgow Rangers-Viktoria Plzen 3-0

Kairat Almaty-Slovan Bratislava 1-0

Salisburgo-Club Bruges 0-1

Ludogorets-Ferencvaros 0-0

Lech Poznan-Stella Rossa 1-3

Nizza-Benfica 0-2

Feyenoord-Fenerbahçe 2-1