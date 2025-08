Oggi, giovedì 7 agosto, sono previsti nuovi contatti tra Parma e Inter per cercare l'intesa definitiva nell'affare Esposito. Il club gialloblu ha già raggiunto l'accordo con il giocatore, reduce dall'esperienza in prestito all'Empoli, ma resta da capire se il Cagliari proverà il rilancio e il contro sorpasso. La volontà del Parma è quella di chiudere domani per evitare il rischio di perdere il giocatore, si legge su Gianlucadimarzio.com.