INTER U23-CITTADELLA 0-0
67' - Iori non sta a guardare: dentro Verna per Barberis.
66' - La partita entra nel vivo. Cocchi recupera palla nella trequarti avversaria e si assume la responsabilità del mancino. Il suo diagonale sibila poco distante dal gol.
65' - Esce Lavelli, entra Agbonifo: vedremo se, con la sua elettricità, riuscirà a dare una scossa all'Inter U23, un po' spenta questa sera.
62' - Ancora vicino al vantaggio il Cittadella. Ribaltamento di fronte e cross pericoloso di Amatucci. Il colpo di testa di Rabbi trova il palo. Inter fortunata. Pronto a entrare, intanto, Agbonifo.
59' - Mischia confusionaria risolta da Lavelli, che prova un tiro difficile al volo. Palla in curva.
58' - Corner dalla destra per l'Inter ben battuto da Cocchi. La Gumina sul secondo palo trova l'opposizione di un difensore. Altro giro dalla bandierina, questa volta da sinistra.
56' - Il cross di Fiordilino è buono ma la difesa del Cittadella libera. Sulla seconda palla Kaczmarski cerca il tiro dalla distanza: conclusione sbilenca.
56' - Occhio alla punizione guadagnata da La Gumina. Buona occasione per un cross qui per l'Inter U23
54' - Primo tiro in porta della ripresa: Rabbi porta palla e poi prova il tiro rasoterra. Calligaris trattiene la sfera.
48' - Come nel primo tempo, i minuti che aprono la ripresa sono privi di grandi sussulti.
21.36 - Cambio nel Cittadella. Cecchetto rileva Gatti, ammonito. Intanto inizia la ripresa. Si riparte sullo 0-0.
Dopo 45' non si sblocca la partita di Monza. Gli ospiti, dopo un momento di lieve difficoltà tra il 10' e il 15', hanno sicuramente giocato meglio, sfiorando in un paio di occasioni il vantaggio. In particolare, vicino al bersaglio grosso Amatucci, traversa di testa, e Castelli, autore di un diagonale che ha mancato la porta di pochi centimetri. Chiaro il piano partita di Iori: aspettare le iniziative nerazzurre e ripartire in campo aperto, cercando di soprendere la squadra di Vecchi. Per l'Inter U23 il più ispirato è Kamaté, protagonista di un paio di interessanti serpentine in dribbling. Lavelli ha iniziato bene, salvo poi calare nella seconda parte di primo tempo. Attenzione poi a Fiordilino, ammonito al 15'.
Il recupero fila via senza grandi emozioni: il primo tempo di Inter U23-Cittadella finisce 0-0.
45' - Due minuti di recupero.
43' - Dopo qualche minuto di attesa, l'arbitro Rossini non cambia idea. Troppo lieve il contatto tra Prestia e Castelli.
40' - Iori si gioca l'FVS. Attenzione a una possibile trattenuta di Prestia su Castelli.
37' - Ci prova Rabbi. Mayé non si fa sbilanciare dalle finte e respinge il tiro.
35' - Manovra insistita dell'Inter, sempre sul centro-destra. Il tiro da fuori di Kaczmarski però non trova la porta
34' - Cross interessante di Avitabile. Il suo destro tagliato non trova però né La Gumina né Lavelli.
30' - Ammonito Gatti. Il difensore del Cittadella entra duro su Prestia dopo aver sbagliato lo stop. Giallo sacrosanto.
27' - Ancora pericoloso Castelli con il diagonale rasoterra, dopo essere scappato alle spalle della difesa. Palla a lato di un soffio.
26' - Il pericolo corso sembra aver scosso un po' l'Inter U23, che torna a farsi vedere. Il tiro al volo di La Gumina però sfila lontano dalla porta.
22' - Traversa di Amatucci. Il Citadella arriva al cross e il numero otto ospite prova la girata di testa. La palla si stampa sul legno: brivido per i nerazzurri.
20' - Altra discesa pericolosa del Cittadella con Rabbi, che converge da sinistra a destra e prova a calciare. Tiro respinto e conseguente fallo in attacco di un giocatore del Cittadella.
18' - Rabbi cerca il numero con un colpo di tacco in area di rigore. La palla non prende velocità e Calligaris se la ritrova tra le mani.
16' - Prima iniziativa interessante per gli ospiti. Il tiro da lontano e deviato di Crialese non inganna però Calligaris, che blocca sicuro.
15' - Fase positiva per l'Inter, che adesso è stabilmente nella metà campo del Cittadella. Una palla persa in posizione potenzialmente pericolosa costringe Fiordilino al fallo, ammonito.
13' - Altro tiro in porta per l'Inter U23, questa volta con Kamaté. Doppio passo e destro, con Zanellati che si rifugia in corner.
10' - Primo tiro in porta della sfida: ha la firma di Lavelli. L'attaccante nerazzurro controlla al limite dell'area e prova a calciare. Conclusione rasoterra che Zanellati blocca facilmente in due tempi.
9' - Ritmi blandi in questi primi minuti, con le squadre che si studiano.
5' - Iniziativa interessante di Kamaté. Il numero dieci nerazzurro sfonda sulla destra e crossa a mezz'altezza. Respinge in tuffo Zanellati.
1' - Fischia Rossini. Muove il primo pallone il Cittadella.
20.28 - Squadre in campo all'U-Power Stadium di Monza. Pochi minuti al calcio d'inizio.
L'Inter U23 di Stefano Vecchi continua la prima stagione della sua storia in casa, all'U-Power Stadium di Monza. A far visita ai nerazzurri nel posticipo della undicesima giornata di Serie C sarà il Cittadella, allenato da Manuel Iori. La classifica del girone A vede l'Inter al quarto posto, a quota 19 punti. A quota 24 il Lecco e l'Union Brescia, a 29 la capolista in fuga, il Vicenza. Il "Citta", invece, ha 12 punti in classifica, pur essendo una delle migliori difese del campionato con soli 9 gol subiti e arrivando da due vittorie consecutive. Da segnalare, nelle fila dell'Inter U23, l'assenza di Cinquegrano, sempre schierato sin qui e oggi squalificato. Ecco le formazioni ufficiali della gara, con calcio d'inizio alle ore 20.30.
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Maye, Prestia, Stante; Cocchi, Fiordilino, Kaczmarski, Kamaté, Avitabile; La Gumina, Lavelli. A disposizione: Melgrati, Raimondi, Alexiou, Topalovic, Agbonifo, Zarate, David, Garonetti, Mosconi, Iddrissou, Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi
CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Salvi, Redolfi, Gatti; De Zen, Barberis, Amatucci, Crialese, Vita; Rabbi Castelli. A disposizione: Cardinali, Verna, Gaddini, Pavan, D'Alessio, Egharevba, Cecchetto, Rizza, Ihnatov, Bunino, Falcinelli Allenatore: Manuel Iori
Arbitro: Giacomo Rossini (sez. di Torino)
Assistenti: Vincenzo Russo, Simone Ambrosino (sez. di Nichelino)
Quarto ufficiale: Filippo Colaninno (sez. di Nola)
Operatore FVS: Marco Sicurello (sez. di Seregno)
Autore: Alessandro Savoldi
