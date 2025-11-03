ALBINOLEFFE-INTER U23 0-1

Marcatori: Cocchi (20')

Il primo tempo dell'AlbinoLeffe Stadium vede i nerazzurri chiudere in vantaggio 0-1. Nei primi venti minuti i seriani erano stati ampiamente la squadra più pericolosa. Due le occasioni più succulente: prima De Paoli ha colpito la traversa da fuori, poi Sali ha sbagliato a porta vuota su errore di Prestia. Soltanto un minuto più tardi il gol di Matteo Cocchi. Il laterale sinistro, uno dei gioielli più scintillanti del vivaio dell'Inter, ha pescato il primo gol tra i professionisti con una grandissima giocata. Sulla palla spiovente in area di rigore ha calciato al volo, mettendo la sfera sotto la traversa. Poi, nella seconda parte, la partita si è sporcata notevolmente, diventando molto più equilibrata.

21.16 - Fischia due volte Castellano. Inter U23 avanti 0-1 a Zanica dopo il primo tempo.

45' - Uno di recupero.

40' - Lavelli, in buona posizione al limite dell'area, sbaglia il tocco al momento sul più bello. Palla persa.

36' - Tornano a farsi vedere i padroni di casa. Sali a centro area colpisce male e mastica il pallone, Melgrati blocca.

35' - La partita si sta un po' sporcando. Gioco spezzettato ora a Zanica, con l'intensità che aumenta in mezzo al campo.

29' - Il gol ha tolto un po' d'inerzia all'AlbinoLeffe, che muove sì il pallone ma fatica a trovare spazi. Contestualmente, anche i nerazzurri hanno alzato il pressing.

25' - La partita continua sui binari che stava tenendo prima del gol. L'AlbinoLeffe gestisce la palla, arrivando al tiro con costanza. L'Inter U23 aspetta e cerca di ripartire.

IL GOL - Gol sbagliato, gol subito per l'AlbinoLeffe. Cinquegrano arriva sul fondo a destra e crossa. La Gumina viene anticipato dai difensori, la palla si impenna e spiove sul secondo palo, dove c'è Cocchi. Il laterale mancino calcia al volo. Botta secca all'incrocio dei pali, Inter in vantaggio dopo un avvio complesso.

20' - GOOOOOOL DELL'INTER! COCCHI, SUPER GOL! 0-1 a sorpresa per i nerazzurri dopo venti minuti non semplici.

19' - Altra clamorosa chance per l'AlbinoLeffe. Questa volta Sali se lo mangia. Prestia si appoggia all'indietro verso Melgrati ma l'attaccante seriano è in agguato e intercetta. Dopo aver saltato Melgrati non trova lo specchio della porta e spreca tutto. Errore inusuale per il capitano nerazzurro.

17' - Cambio per l'AlbinoLeffe, che perde Potov per infortunio. Entra Garattoni.

15' - De Paoli vicino all'eurogol dalla distanza. Il dieci seriano controlla, guarda la porta e calcia: la palla colpisce la parte alta della traversa e va sul fondo. Grande conclusione di un De Paoli decisamente ispirato.

13' - Più equilibrio adesso. L'Inter ci prova da palla inattiva. C'è una carica di Lavelli su Facchetti, con Castellano che ferma tutto.

9' - Avvio difficile per l'Inter U23, che ora prova ad alzare il baricentro. Kamaté e Cocchi però, in due diverse occasioni, sbagliano il passaggio in verticale.

6' - De Paoli pericoloso! Bella sponda di Lupinetti e tiro al volo. Palla alta, ma De Paoli era solo a centro area.

5' - Due buone cose di Cocchi: prima chiude sul cross da sinistra a destra della squadra di casa, poi si immola su un tiro potente dell'attacco seriano. Palla in corner.

4' - Parlati ci prova per l'AlbinoLeffe. Palla larga dopo il tiro dal limite dell'area.

20.30 - Fischia Castellano, rotola il pallone: è iniziata AlbinoLeffe-Inter U23!

20.28 - Ingresso delle squadre in campo a Zanica. Padroni di casa con il tradizionale completo celeste, Inter in nerazzurro.

Dopo aver passato il turno in Coppa Italia Serie C, l'Inter U23 di Stefano Vecchi torna a giocare in campionato. Il posticipo della dodicesima giornata del girone A vede i nerazzurri protagonisti nello stadio di Zanica, casa dell'AlbinoLeffe. Dall'altra parte i seriani allenati da Giovanni Lopez. La classifica del campionato vede l'Inter al quarto posto, dietro a Vicenza, capolista in solitaria, Brescia e Lecco. I bergamaschi invece sono dodicesimi. Ecco le formazioni ufficiali della partita, al via alle 20.30.



ALBINOLEFFE (3-5-2): Facchetti; Potop (dal 17' Garattoni), Sottini, Baroni; Gusu, Lupinetti, Mandelli, Parlati, Ambrosini; De Paoli, Sali. A disposizione: Di Chiara, Baldi, Giannini, Astrologo, Garattoni, Paganessi, Agostinelli, Borghi, Duranti, Lekaj, Sarr.. Allenatore: Giovanni Lopez

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Cocchi; La Gumina, Lavelli. A disposizione: Raimondi, Galliera, Avitabile, Zanchetta, Mayé, Spinaccè, Topalovic, Agbonifo, Zarate, David, Mosconi, Iddrissou, Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Giovanni Castellano (sez. di Nichelino)

Assistenti: Dario Testaì (sez. di Catania) e Marco Colazzo (sez. di Casarano)

Quarto ufficiale: Lorenzo Massari (sez. di Torino)

Operatore FVS: Vittorio Consonni (sez. di Treviglio)