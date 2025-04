Corsi e ricorsi. Perché dietro gli eventi spesso esistono le coincidenze, ma non sempre è così. Ieri sera all'Allianz Arena, contro il Bayern, Davide Frattesi ha regalato all'Inter la vittoria per 2-1 con uno dei suoi classici inserimenti. Una rete pesantissima perché arriva 3 minuti dopo il pareggio di Thomas Muller che aveva restituito serenità ai tedeschi anche in vista del match di ritorno. Invece dal dialogo tra Lautaro Martinez e Nicolò Barella e dalla corsa con assist di Carlos Augusto è nata la seconda sberla ai padroni di casa, totalmente inaspettata visto l'andamento della gara nella ripresa.

Corsi e ricorsi, perché l'ultima volta che i nerazzurri violarono il tempio dei bavaresi era il 15 marzo 2011: Campioni d'Europa in carica, i ragazzi allenati allora da Leonardo s'imposero 3-2 ribaltando lo 0-1 del Meazza e passando così ai quarti di finale (dove purtroppo ebbe la meglio lo Schalke 04). Una serata per cuori forti, con occasioni da gol ambo i lati, ribaltoni, pali, miracoli dei portieri, salvataggi sulla linea e chi più ne ha più ne metta. Una partita decisa, mentre si stava avviando verso un pareggio comodo al Bayern, dal gol di Goran Pandev, servito con i tempi giusti da Samuel Eto'o. Stesso minuto, 88', stessa porta e stessa imprevedibilità del gol di Frattesi, che ha riportato alla mente dei tifosi bavaresi vecchi fantasmi. Coincidenze? Chissà.

E rimanendo in tema, l'ex Sassuolo può legittimamente aggiungere l'8 aprile alle date da festeggiare dopo compleanno e onomastico. Esattamente un anno fa, in quel di Udine, in pieno recupero fu lui a firmare il tap-in vincente del 2-1 regalando all'Inter una vittoria che aveva il sapore incontrovertibile di Scudetto. Dall'8 aprile 2024 all'8 aprile 2025 di cose ne sono successe, non sempre piacevoli per il diretto interessato. Forse la rete di ieri in Champions League chiude un cerchio lungo un anno per permettergli di ripartire con rinnovato entusiasmo e maggiori responsabilità e guardare al futuro con più ottimismo. Se sarà ancora nerazzurro lo scopriremo, intanto bisogna mantenere gli occhi sui traguardi di questa stagione. E Frattesi saprà dare il suo prezioso contributo.