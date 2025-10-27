Serata amara per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, sconfitta in casa per 0-1 dal Cittadella. Dopo un primo tempo e un inizio di ripresa in cui a meritare sono stati i veneti, il vantaggio è arrivato al 72' con la zampata di Salvi. Nel finale i nerazzurri hanno dovuto fare i conti anche con la sfortuna: nel giro di due minuti La Gumina ha colpito prima una traversa, poi un palo. Nonostante ciò, la prestazione della seconda squadra dell'Inter non è stata negativa, pur non essendo mai davvero in controllo della gara. A fare la differenza sono stati gli episodi, che questa volta hanno premiato gli avversari. Con questo risultato l'Inter U23 resta al quarto posto. Giovedì la possibilità di riscattarsi in Coppa Italia Serie C, contro l'Ospitaletto.
IL TABELLINO
Cittadella-Inter U23 0-1
Marcatori: Salvi (72')
Ammoniti: Fiordilino (I), Gatti e Redolfi (C)
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Maye, Prestia, Stante (dall'86' Iddrissou); Cocchi, Fiordilino (dal 75' Berenbruch), Kaczmarski, Kamaté, Avitabile (dal 75' Topalovic); La Gumina, Lavelli (dal 65' Agbonifo) A disposizione: Melgrati, Raimondi, Alexiou, Zarate, David, Garonetti, Mosconi. Allenatore: Stefano Vecchi
CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Salvi (dall'87' Pavan), Redolfi, Gatti (dal 46' Cecchetto); De Zen (dal 75' D'Alessio) , Barberis (dal 67' Verna), Amatucci, Crialese, Vita; Rabbi (dall'87' Bunino), Castelli. A disposizione: Cardinali, Gaddini, Egharevba, Rizza, Ihnatov, Falcinelli. Allenatore: Manuel Iori
Arbitro: Giacomo Rossini (sez. di Torino)
Assistenti: Vincenzo Russo, Simone Ambrosino (sez. di Nichelino)
Quarto ufficiale: Filippo Colaninno (sez. di Nola)
Operatore FVS: Marco Sicurello (sez. di Seregno)
RIVIVI IL LIVE
Fischia tre volte Rossini: Cittadella batte Inter U23 0-1, decide nel secondo tempo Salvi.
90'+4 - Cocchi sbaglia il cross dopo un forcing disperato. Palla sul fondo.
90'+3 - Inter riversata in attacco.
90'+1 - Cinque minuti di recupero.
90' - Pochi secondi al recupero, che si preannuncia piuttosto corposo.
87' - Ultimi cambi: dentro Iddrissou per Stante in casa Inter U23, tutto per tutto per Vecchi che toglie un centrale per una punta. Il Vicenza invece toglie Rabbi per Bunino e Salvi, autore del gol, per Pavan.
84' - Ancora palo di La Gumina! Clamoroso! Il colpo di testa su piazzato colpisce il palo interno, attraversa tutta la porta e viene allontanato.
83' - Ammonito Redolfi, che stende Agbonifo.
82' - Stavolta è l'Inter a schiantarsi sulla traversa. La Gumina, solo in mezzo all'area, colpisce forte di testa su cross di Cocchi. Zanellati alza sul montante, con un vero miracolo.
80' - Dieci minuti alla fine: l'Inter U23 prova ad alzare i ritmi, senza per ora riuscire a creare granchè. Un po' di confusione ora per i ragazzi di Vecchi.
76' - L'Inter reagisce. Tiro da fuori di Kaczmarski vicino al gol. Nell'ultimo quarto d'ora servirà qualcosa di più.
75' - Cambi per l'Inter: escono Avitabile e Fiordilino, dentro Berenbruch e Topalovic. Anche il Cittadella cambia qualcosa, D'Alessio sostituisce De Zen.
Il gol - Sul corner causato da Mayé, lo stesso francese respinge. La palla ritorna a Vita, incaricato di battere il piazzato. Il suo cross basso sul primo pallo vede Salvi anticipare tutti, Calligaris compreso, e mettere in rete.
72' - Gol del Cittadella. Ha sbloccato la partita Salvi. Suo l'ultimo tocco che batte Calligaris.
71' - Angolo per il Cittadella dopo una respinta maldestra di Mayé.
67' - Iori non sta a guardare: dentro Verna per Barberis.
66' - La partita entra nel vivo. Cocchi recupera palla nella trequarti avversaria e si assume la responsabilità del mancino. Il suo diagonale sibila poco distante dal gol.
65' - Esce Lavelli, entra Agbonifo: vedremo se, con la sua elettricità, riuscirà a dare una scossa all'Inter U23, un po' spenta questa sera.
62' - Ancora vicino al vantaggio il Cittadella. Ribaltamento di fronte e cross pericoloso di Amatucci. Il colpo di testa di Rabbi trova il palo. Inter fortunata. Pronto a entrare, intanto, Agbonifo.
59' - Mischia confusionaria risolta da Lavelli, che prova un tiro difficile al volo. Palla in curva.
58' - Corner dalla destra per l'Inter ben battuto da Cocchi. La Gumina sul secondo palo trova l'opposizione di un difensore. Altro giro dalla bandierina, questa volta da sinistra.
56' - Il cross di Fiordilino è buono ma la difesa del Cittadella libera. Sulla seconda palla Kaczmarski cerca il tiro dalla distanza: conclusione sbilenca.
56' - Occhio alla punizione guadagnata da La Gumina. Buona occasione per un cross qui per l'Inter U23
54' - Primo tiro in porta della ripresa: Rabbi porta palla e poi prova il tiro rasoterra. Calligaris trattiene la sfera.
48' - Come nel primo tempo, i minuti che aprono la ripresa sono privi di grandi sussulti.
21.36 - Cambio nel Cittadella. Cecchetto rileva Gatti, ammonito. Intanto inizia la ripresa. Si riparte sullo 0-0.
Dopo 45' non si sblocca la partita di Monza. Gli ospiti, dopo un momento di lieve difficoltà tra il 10' e il 15', hanno sicuramente giocato meglio, sfiorando in un paio di occasioni il vantaggio. In particolare, vicino al bersaglio grosso Amatucci, traversa di testa, e Castelli, autore di un diagonale che ha mancato la porta di pochi centimetri. Chiaro il piano partita di Iori: aspettare le iniziative nerazzurre e ripartire in campo aperto, cercando di soprendere la squadra di Vecchi. Per l'Inter U23 il più ispirato è Kamaté, protagonista di un paio di interessanti serpentine in dribbling. Lavelli ha iniziato bene, salvo poi calare nella seconda parte di primo tempo. Attenzione poi a Fiordilino, ammonito al 15'.
Il recupero fila via senza grandi emozioni: il primo tempo di Inter U23-Cittadella finisce 0-0.
45' - Due minuti di recupero.
43' - Dopo qualche minuto di attesa, l'arbitro Rossini non cambia idea. Troppo lieve il contatto tra Prestia e Castelli.
40' - Iori si gioca l'FVS. Attenzione a una possibile trattenuta di Prestia su Castelli.
37' - Ci prova Rabbi. Mayé non si fa sbilanciare dalle finte e respinge il tiro.
35' - Manovra insistita dell'Inter, sempre sul centro-destra. Il tiro da fuori di Kaczmarski però non trova la porta
34' - Cross interessante di Avitabile. Il suo destro tagliato non trova però né La Gumina né Lavelli.
30' - Ammonito Gatti. Il difensore del Cittadella entra duro su Prestia dopo aver sbagliato lo stop. Giallo sacrosanto.
27' - Ancora pericoloso Castelli con il diagonale rasoterra, dopo essere scappato alle spalle della difesa. Palla a lato di un soffio.
26' - Il pericolo corso sembra aver scosso un po' l'Inter U23, che torna a farsi vedere. Il tiro al volo di La Gumina però sfila lontano dalla porta.
22' - Traversa di Amatucci. Il Citadella arriva al cross e il numero otto ospite prova la girata di testa. La palla si stampa sul legno: brivido per i nerazzurri.
20' - Altra discesa pericolosa del Cittadella con Rabbi, che converge da sinistra a destra e prova a calciare. Tiro respinto e conseguente fallo in attacco di un giocatore del Cittadella.
18' - Rabbi cerca il numero con un colpo di tacco in area di rigore. La palla non prende velocità e Calligaris se la ritrova tra le mani.
16' - Prima iniziativa interessante per gli ospiti. Il tiro da lontano e deviato di Crialese non inganna però Calligaris, che blocca sicuro.
15' - Fase positiva per l'Inter, che adesso è stabilmente nella metà campo del Cittadella. Una palla persa in posizione potenzialmente pericolosa costringe Fiordilino al fallo, ammonito.
13' - Altro tiro in porta per l'Inter U23, questa volta con Kamaté. Doppio passo e destro, con Zanellati che si rifugia in corner.
10' - Primo tiro in porta della sfida: ha la firma di Lavelli. L'attaccante nerazzurro controlla al limite dell'area e prova a calciare. Conclusione rasoterra che Zanellati blocca facilmente in due tempi.
9' - Ritmi blandi in questi primi minuti, con le squadre che si studiano.
5' - Iniziativa interessante di Kamaté. Il numero dieci nerazzurro sfonda sulla destra e crossa a mezz'altezza. Respinge in tuffo Zanellati.
1' - Fischia Rossini. Muove il primo pallone il Cittadella.
20.28 - Squadre in campo all'U-Power Stadium di Monza. Pochi minuti al calcio d'inizio.
L'Inter U23 di Stefano Vecchi continua la prima stagione della sua storia in casa, all'U-Power Stadium di Monza. A far visita ai nerazzurri nel posticipo della undicesima giornata di Serie C sarà il Cittadella, allenato da Manuel Iori. La classifica del girone A vede l'Inter al quarto posto, a quota 19 punti. A quota 24 il Lecco e l'Union Brescia, a 29 la capolista in fuga, il Vicenza. Il "Citta", invece, ha 12 punti in classifica, pur essendo una delle migliori difese del campionato con soli 9 gol subiti e arrivando da due vittorie consecutive. Da segnalare, nelle fila dell'Inter U23, l'assenza di Cinquegrano, sempre schierato sin qui e oggi squalificato. Ecco le formazioni ufficiali della gara, con calcio d'inizio alle ore 20.30.
Autore: Alessandro Savoldi
