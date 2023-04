L'Inter torna in campo ad Appiano Gentile all'indomani del convincente 3-0 di Empoli per preparare il match con la Juventus, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Oggi nessuna prova tattica ma semplice lavoro di scarico per la squadra di Inzaghi, che intanto inizia a studiare il possibile undici da opporre ai bianconeri dopo l'1-1 dell'andata allo Stadium: nonostante le rotazioni è probabile che Romelu Lukaku, autore del rigore del pari a Torino e reduce dalla doppietta (con assist) del Castellani, possa avere una chance dall'inizio anche per la notte di mercoledì a San Siro visto l'ottimo momento di forma. Lo riferisce Sky Sport, rimandando ovviamente ogni decisione definitiva alle prossime ore, quando è in agenda la classica seduta di rifinitura.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!