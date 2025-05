Ottime notizie da Appiano Gentile in ottica Como-Inter e, soprattutto, PSG-Inter, rispettivamente ultima giornata di campionato e finale di Champions League (in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera). Come riporta Sky Sport, infatti, Inzaghi può sorridere con due importanti recuperi: Lautaro Martinez e Davide Frattesi hanno smaltito i loro problemi fisici e sono convocati per la sfida del Sinigaglia.

Ancora qualche dubbio, invece, per Benjamin Pavard (alle prese con il problema alla caviglia sinistra) e Piotr Zielinski (leggermente affaticato). Entrambi hanno lavorato a parte: la decisione sulla loro convocazione verrà presa nella rifinitura di domani mattina.

