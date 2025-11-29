Questa volta potrebbe davvero toccare Luis Henrique, candidato in pole per partire titolare domani pomeriggio a Pisa sulla fascia destra dell'Inter, ancora orfana di Denzel Dumfries. Il brasiliano, come riporta La Gazzetta dello Sport, è il grande favorito per la sostituzione dell'olandese: si tratterebbe della terza partita dal 1' in campionato da titolare dopo le trasferte di Cagliari e Verona.

"Chivu però lo vede in crescita e, considerate le difficoltà di Carlos Augusto ad adattarsi a destra, è molto tentato dall’idea di concedergli un’altra possibilità - scrive la rosea -. In fondo Luis Henrique è stato un investimento forte della società, che per strapparlo al Marsiglia in tempo per il Mondiale per club ha sborsato circa 25 milioni. Fin qui il suo rendimento è stato deludente. Ma un giocatore che ha segnato 9 gol in Francia dev’essere molto meglio di ciò che ha mostrato in questo inizio di esperienza all’Inter".