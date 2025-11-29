Contro il Milan e l'Atletico Madrid la macchina d'attacco dell'Inter si è ingolfata. L'unico gol è arrivato da Zielinski, centrocampista, mentre i calciatori più offensivi hanno cestinato più di un'occasione da gol. La Gazzetta dello Sport si concentra oggi sul momento dell'attacco nerazzurro partendo da Lautaro Martinez, meno brillante del solito nelle ultime uscite (dove è stata sostituito) e alla ricerca di un gol che manca dalla sfida con la Lazio prima della sosta e che gli farebbe ritrovare fiducia e sorriso.

Proverà ad aiutarlo anche Marcus Thuram, assenza che ha pesato tanto nell'ultimo periodo: nella trasferta di Pisa Tikus tornerà al fianco del Toro dopo la prova generale nel derby mentre Ange-Yoan Bonny, che ad oggi sembra il più in forma del reparto, dovrebbe accomodarsi in panchina così come Pio Esposito, non entrato in maniera positiva al Metropolitano.

"È proprio lì, nella testa, che Chivu vuole riaccendere la scintilla - scrive la rosea -. Nella stessa maniera in cui si è lamentato per i gol concessi alla prima transizione avversaria o per l’ultima colossale dormita su palla inattiva a Madrid, l’allenatore romeno pretende più cattiveria davanti. Con questi presupposti, a Pisa, Thuram rivedrà il campo dall’inizio, nel tentativo di spezzare questo insopportabile digiuno da gol, causato in gran parte dal suo bicipite femorale sinistro: risalgono al 17 settembre ad Amsterdam, doppietta, le ultime tracce".