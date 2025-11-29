Le buone notizie dall'infermeria dell'Inter riguardano Henrik Mkhitaryan, ai box da un mese pieno per un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra evidenziato dagli esami svolti lo scorso 27 novembre. L'armeno anche ieri ieri si è è allenato con i resto del gruppo per il secondo giorno consecutivo: oggi Chivu deciderà se convocarlo per la trasferta in Toscana contro il Pisa o se rinviare l'appuntamento. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. 

Sab 29 novembre 2025
Stefano Bertocchi
