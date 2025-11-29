Intervistato da Radio Napoli Centrale, l'ex AD del Catania Pietro Lo Monaco, parlando della grande sfida di domenica sera tra Napoli e Roma, ha posto l'accento sul tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che ha condotto i capitolini alla momentanea vetta della classifica: "Gasperini riesce a trarre sempre il massimo dai suoi uomini. Lo ha fatto ovunque, tranne a Milano con l’Inter, per situazioni particolari. La Roma lotterà con le altre per lo Scudetto".