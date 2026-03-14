INTER-ATALANTA 0-0

LIVE MATCH

4' - Bel tacco di Dumfries a favorire l'inserimento di Dimarco, che però poi prova un alleggerimento fuori misura per Esposito.

2' - Lancio per Thuram, Scalvini si mette davanti al francese e controlla l'uscita del pallone. Prendendo anche fallo dall'avversario.

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15.00 - Primo pallone del match per l'Atalanta: PARTITI!

14.58 - Barella e De Roon davanti a Manganiello per il sorteggio del campo.

14.56 - Inter e Atalanta guadagnano il campo per il prepartita.

14.55 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo.

14.45 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

14.43 - Sul prato di San Siro si presenta Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani 2026, grande tifoso nerazzurro.

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IL TABELLINO
INTER-ATALANTA 0-0

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA: 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 8 Pasalic, 47 Bernasconi; 10 Samardzic, 59 Zalewski; 9 Scamacca.

In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 69 Ahanor, 90 Krstović.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Passeri-Rossi. Quarto ufficiale: Collu. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Chiffi.

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 15:00 / Fonte: Dall'inviato a San Siro
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.