COMO-INTER 2-1 (36' Alex Valle, 45' Nico Paz, 45' + 1 Thuram (I)

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HALFTIME REPORT - La voglia del Como di inseguire fino in fondo il sogno Champions League prevale nettamente su un'Inter che scende in campo compassata e con poche idee. La prima frazione di gioco è un crescendo della squadra di Cesc Fabregas che progressivamente imbriglia i nerazzurri e li colpisce con le staffilate di Alex Valle, al suo primo gol da professionista, e di Nico Paz che capitalizza un assist al bacio di Jean Butez. Difesa nerazzurra che ha le sue colpe, soluzioni che latitano, ma proprio nel recupero del primo tempo Marcus Thuram trova la zampata che rimette i nerazzurri parzialmente in carreggiata.

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45' + 1 - Sulla rete di Thuram si chiude il primo tempo, col Como che va negli spogliatoi avanti per 2-1.

IL GOL DI THURAM: Sulla prima vera disattenzione del Como, Barella guadagna il fondo e crossa in area, dove Tikus anticipa un Van der Brempt troppo morbido e con il piede esposto mette la palla alle spalle di Butez.

45' + 1 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAMMMMMMM!!!

45' - RADDOPPIO DEL COMO! NICO PAZ! Nasce tutto da un lancio rugbystico di Butez che sorprende la difesa nerazzurra e trova Nico Paz sulla corsa. Controllo e tiro che bacia il palo e finisce in porta.

44' - Altro scippo ai danni stavolta di Thuram da parte di Diego Carlos, palla a Baturina il cui rasoterra è bloccato da Sommer.

43' - Prova a giro Nico Paz, palla che termina alta sopra la traversa.

42' - Altro fallo di Calhanoglu su Baturina e altro pericolo su punizione. Poco prima, grande attacco di Nico Paz ai danni di Bastoni.

39' - Dumfries arriva sul corner di Dimarco di testa, Butez per poco non perde il contatto con la sfera. Poi ripartenza velocissima del Como, che si prende un corner.

39' - Inter che prova la reazione, primo corner della gara.

36' - COMO IN VANTAGGIO! ALEX VALLE! Tocco magistrale di Diao per Nico Paz che vola in area e calcia trovando la respinta di Sommer. Sulla quale, però, Valle è più lesto di tutti a ribadire in porta. Dumfries colto in controtempo.

32' - Azione del Como pazzesca, ancora di più le chiusure di Dumfries che chiude la strada a Perrone due volte dopo che un tentativo di tap-in è finito su Douvikas. Poi Massa ferma tutto per fuorigioco.

31' - Como che dopo una serie di fiammate offensive torna a gestire il possesso.

26' - Palla recuperata dal Como a metà campo, Baturina riceve, prepara il tiro e calcia dalla distanza: conclusione che finisce in curva.

24' - Numero di Diao tra tre avversari, cross intercettato da Acerbi. La palla poi si impenna e Alex Valle, provando a colpire in sforbiciata, centra al volto Dumfries: Massa estrae il primo giallo del match.

22' - Paz cerca il pallone veloce per Douvikas, che però viene colto di sorpresa. Sommer esce e blocca.

19' - Trattenute reciproche tra Douvikas e Acerbi su un campanile che arriva nell'area di Sommer, per Massa è fallo del greco.

18' - Massa fischia fallo di Dumfries ai danni di Van der Brempt, il fallo è evidente ma Chivu protesta.

16' - Batte lo stesso Baturina, pallone sulla barriera.

15' - Fallo di Calhanoglu su Baturina, punizione pericolosa per il Como.

13' - Esposito, nel tentativo di difendere palla, allarga il braccio sinistro e stende fallosamente Van der Brempt. Lancio di Barella, protagonista di un ottimo spunto.

12' - Tentativo di cross per Pio Esposito, anticipato in presa alta da Butez.

11' - Fase con qualche errore da una parte e dall'altra, poi palla che arriva a Dimarco il cui cross è spazzato da Kempf.

9' - Barella arriva alle spalle di Nico Paz rubandogli il pallone con un grande tempismo.

6' - Lancio di Zielinski ancora per Thuram, Butez esce per anticipare il francese ma per poco non gli serve l'assist. Poi la difesa del Como rimedia.

4' - Ancora Como pericoloso, bene Dimarco in chiusura su Diao dopo gran recupero di Nico Paz.

3' - Errore in disimpegno per l'Inter, che però sorprende anche Douvikas che viene rimontato da Acerbi bravo anche a prendersi fallo.

2' - Tracciante di Akanji interessante per Thuram, che però non aggancia la sfera.

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20.47 - Calcio d'inizio dell'incontro per il Como: PARTITI!

20.44 - Sergi Roberto e Barella davanti a Massa per il sorteggio.

20.42 - Como e Inter entrano in campo, in un Sinigaglia tutto esaurito.

20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo, mentre ha preso posto Beppe Marotta.

20.35 - Le squadre sono negli spogliatoi. Fra poco ci sarà il calcio d'inizio.

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IL TABELLINO

COMO-INTER 2-1

MARCATORI: 36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' + 1 Thuram (I)

COMO: 1 Butez; 77 Van der Brempt, 34 Diego Carlos, 2 Kempf, 3 Valle; 8 Sergi Roberto, 23 Perrone; 38 Diao, 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.

In panchina: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 14 Ramon, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 28 Smolčić, 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 56 De Paoli.

Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 48 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Massa Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Maggioni.

Note

Possesso palla: 51%-49%

Tiri in porta: 4-1

Tiri totali: 11-1

Ammoniti: Alex Valle (C)

Corner: 1-1

Recupero: 1°T 1'.